L'Italia a valanga sulla Lituania. E sulle critiche

L'Italia di Roberto Mancini risponde prontamente alla critiche, dopo i due scialbi pareggi contro Bulgaria e Svizzera, asfalta la malcapitata Lituania e si porta così a quota 14 punti a più sei sui rossocrociati, con due gare in meno e da recuperare e che hanno pareggiato per 0-0 in casa contro l'Irlanda del Nord. Mattatori dell'incontro del Mapei Stadium Moise Kean autore di una doppietta, più Raspadori, Di Lorenzo e l'autorete di Utkus. La gara è stata già indirizzat nel primo tempo finito per 4-0 mentre nella ripresa gli azzurri hanno più badato mantenere il risultato senza infierire sugli avversari. Ora il prossimo impegno per l'Italia sarà il prossimo 6 ottobre contro la Spagna in un match valido per la semifinale di Nations League: servirà la migliore squadra possibile per arrivare in finale. La strada verso Qatar 2022 nel frattempo si rimette in careggiata anche per il pareggio, inaspettato, della Svizzera di Petkovic che fa un po' tirare il fiato agli azzurri.

La cronaca della partita

Dopo 10 minuti di equilibrio, l'Italia passa in vantaggio all'11' con Moise Kean che sfrutta l'errore in difesa di Novikovas e la mette in rete. Passano tre minuti ed è il turno di Raspadori girarsi e tirare in porta con il suo tiro che batte Setkus su deviaizione di Utkus. Al 24' questa volta il gol è di Raspadori che da due passi dopo l'errore della difesa lituana la sbatte sotto la traversa. Passano cinque minuti e Kean cala il poker su assist di Bernardeschi. Gli azzurri chiudono in attacco ma si va al riposo sul 4-0. Nella ripresa l'Italia si vede annullata un gol al 53' ma un minuto dopo Di Lorenzo segna il 5-0. La partita prosegue con gli azzurri in pieno controllo del match e al minuto 84' Castrovilli prende il palo. Finisce con una manita dell'Italia ai danni della Lituania

Il tabellino

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. Ct. Razanauskas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean (81' Berardi) Ct. Mancini

Reti: 11' e 29' Kean (I), 24' Raspadori (I), aut 14' Utkus (I), 54' Di Lorenzo (I)