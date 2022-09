Polonia battuta 3-1: l'Italvolley è campione del mondo

L'Italvolley di Fefè De Giorgi è campione del mondo. Gli azzurri hanno sconfitto in maniera netta e meritata i campioni del mondo in carica e padroni di casa della Polonia (la competizione si è disputata a Katowice). L'Italia ha avuto la meglio degli avversari per tre set a uno con i parziali di 22-25, 25-21, 25-18, 25-20 e addirittura nel primo set i nostri ragazzi in vantaggio 21-17 si sono fatti poi recuperare e beffare dai polacchi con il 25-17 finale. Nell'altra finalina, valida per il 3-4 posto il Brasile l'ha spuntata sulla Slovenia con i parziali di 25-18, 25-18, 22-25, 25-18.

APOTEOSI MONDIALE



L’Italia batte la Polonia 3-1 e conquista il quarto titolo iridato della sua storia!#MWCH2022 @Federvolley pic.twitter.com/N5FbSjhh3e — CONI (@Coninews) September 11, 2022

L'Italia è campione del mondo per la quarta volta nella sua storia e torna sul tetto del mondo dopo 24 anni. Era il 1998 quando l'Italia, nel mondiale disputato in Giappone, si laureava campione del mondo battendo in finale la fortissima Jugoslavia. In questa competizione, però, gli azzurri di De Giorgi sono stati davvero superlativi per tutta la durata del torneo e la vittoria è assolutamente meritata e un grande messaggio per tutto il movimento.

Serviva proprio un uomo della generazione d'oro come De Giorgi che vinse tre titoli mondiali consecutivi tra il 1990 e il 1998, per sfatare il tabù degli azzurri campioni del mondo. La giovane nazionale dell'ex palleggiatore oggi 60enne ha giocato una finale coraggiosa e determinata nonostante la giovane età di quasi tutta la rosa. Nel primo set, perso 25-22, dopo essere stati in vantaggio per 21-17 poteva essere un macigno nella testa, nel cuore, nelle gambe e nelle mani degli azzurri che hanno invece tirato fuori l'orgoglio sbaragliando i campioni in carica e padroni di casa della Polonia.

Nel secondo, nel terzo e nel quarto set l'Italia non dà praticamente scampo agli avversari non permettendogli praticamente mai di poter rientrare in partita e sempre tenuti a distanza di sicurezza. La grinta negli occhi dei ragazzi di De Giorgi era troppo grande per lasciarsi scappare una grande occasione come questa con i polacchi che sono stati spazzati via dalla forza d'urto dei nuovi campioni del mondo in carica.