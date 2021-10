L'Olimpico fischia Spalletti, lui risponde con un gesto: ecco cosa è successo

Fischi, insulti e cori a sostegno di Totti: il ritorno all'Olimpico di Luciano Spalletti, da allenatore del Napoli, è stato a dir poco bollente. I tifosi della Roma non gli hanno mai perdonato la gestione dell'ultimo anno di carriera di Francesco Totti. Un rapporto condizionato da incomprensioni e ripicche che si è logorato pian piano fino al punto di non ritorno, quello tra il "Pupone" e Spalletti. Nel mezzo tutta la tifoseria giallorossa compatta, schierata a favore del proprio simbolo.

D'altronde era già capitato negli anni alla guida dell'Inter e di sicuro il tecnico di Certaldo non sarà rimasto sorpreso dell'accoglienza ricevuta. All'ingresso ha trovato lo striscione in tribuna Tevere "Roma ti schifa" . Ma non è finita qui, l'Olimpico gli ha riservato tantissimi fischi sia all'inizio del match sia al rientro in campo per il secondo tempo. Se durante la lettura dei nomi della squadra del Napoli e a quello di Spalletti da parte dello speaker dello stadio ci sono state le prime contestazioni verso l'ex tecnico giallorosso, il peggio è arrivato a pochi minuti dal fischi finale quando verso l'allenatore toscano si è schierato l'intero stadio.

Dalla Curva Sud è partito il coro: "Spalletti pezzo di m.." e in pochi attimi il coinvolgimento è stato generale. La reazione di Spalletti? Un saluto particolare, braccio al cielo e a mano aperta, con tutto l'Olimpico che si è scaldato ulteriormente. Poi fischi della Sud si sono trasformati nel coro dedicato a Totti "Spalletti pezzo di m.." . Ebbene sì, non c'erano dubbi, ancora una volta i tifosi giallorossi hanno scelto con chi stare.

Le parole di Spalletti

Di sicuro non è stata una partita come le altre per l'allenatore del Napoli, espulso anche a fine partita dall'arbitro Massa. "Voglio precisare che sono devastato solo dall'espulsione, ingiusta sulla quale spero Massa faccia chiarezza. Ma sono sicuro che dispiacerà anche a Massa. L'atteggiamento dell'Olimpico contro di me? Non è mai stato un problema, ho dei ricordi bellissimi dello stadio e del pubblico" , ha dichiarato a fine gara ai microfoni di Dazn.

Poi in conferenza stampa a chi gli ha chiesto un giudizio sull'accoglienza dell'Olimpico, ha risposto così: "Ognuno è libero di farsi l'idea che vuole, io so ciò che è successo e un giorno si farà chiarezza una volta per tutte. Io ho delle emozioni e dei ricordi importanti della Roma, ho allenato giocatori incredibili. Ho dentro di me grandi emozioni ma non le rendo partecipi a tutti. So quanto ho amato questa squadra e i calciatori che ho allenato nelle due situazioni di Roma. I fischi? Posso aspettarmeli, non è stato un problema".

