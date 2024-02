L'umile Pavard: "Il compagno più divertente? Direi me..."

Forse per bilanciare la creatività dell'istrionico Stefano Meloccaro la regia Sky non lo aiuta in Sunday Morning. Lui chiama ospiti dai pareri interessanti ma non famosi: servirebbe un sottopancia, ma nulla. Per il succoso tema Hamilton, poi, c'erano sempre le stesse immagini in loop: e l'abbonato paga

***

Per lanciare il derby di Madrid su Marca se le sono inventate tutte: prima hanno identificato i due club come monoposto del GP della capitale, poi hanno fatto una discutibile card social: el Cholo raffigurato da pellerossa con le piume in testa e Ancelotti con un elmo con le corna.

***

A chi ha giocato sabato su Sky chiedono: «vedrete Inter-Juve?». Ne esce una foto dei rapporti tra partner. Fabbian del Bologna dice sì «con la mia ragazza». Gabbia del Milan no: «o la mia fidanzata mi ammazza».

***

Pavard a Inter Tv con l'umiltà tipica di certi francesi: «Il compagno più divertente? Direi me, ma non posso».

***

A Roma chiedono se su Renato Sanches serva anche un lavoro psicologico, visti i tanti stop del passato. De Rossi con filosofia: «Quando vai dal dottore te chiede come stai, n te chiede come stavi!».

***

Rugby, Italia-Inghilterra su Sky: in cronaca si parla di «ignoranza artificiale». Si sono confusi o è un invito a ignorare che se al 6 Nazioni le perdiamo tutte vinciamo un altro cucchiaio di legno?

***

Maicon è tornato a Milano e ha fatto un giro nei vari disco club della città. Come quando Inter-Juve le giocava lui: che atleta intramontabile!