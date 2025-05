La discoteca, le nozze private, la gelosia: la storia d'amore tra Andrea Delogu e Francesco Montanari

Quella tra Andrea Delogu e Francesco Montanari è stata una storia d'amore vissuta sotto i riflettori. Dopo essersi conosciuti nel 2013 a una festa, la conduttrice e l'attore si sono sposati nel 2016 con una cerimonia privata ma dopo cinque anni d'amore si sono detti addio. Durante la loro relazione finirono spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip e oggi, a poche ore di distanza dal 43esimo compleanno di Delogu, ripercorriamo le tappe della loro storia.

L'incontro in un locale

Autunno 2013. Francesco Montanari è reduce dal successo di "Romanzo criminale - La serie", dove interpreta il ruolo del Libanese. Sta girando la fiction "Squadra Antimafia 5" a Roma e a una festa incontra Andrea Delogu. Lei è un volto noto della tv ed è impegnata con il programma "Jump! Stasera mi tuffo" su Canale 5. Tra loro l'intesa è immediata e Andrea e Francesco trascorrono la serata a ballare e chiacchierare. Di quella sera l'attore parlerà anni dopo: " L'ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca ".

La frequentazione

L'intesa provata alla festa non fa accelerare i tempi della conoscenza. L'attore è impegnato su due set e fare incastrare gli impegni professionali con la vita privata non è facile. Andrea Delogu decide di darsi tempo e i due iniziano a frequentarsi in amicizia. Solo nell'estate del 2014 la coppia capisce che qualcosa nel loro rapporto è cambiato così ufficializza la relazione mostrandosi insieme alla prima dello spettacolo teatrale "Parole incatenate", dove Montanari recita al fianco di Claudia Pandolfi.

Le nozze private

Dopo due anni d'amore e di convivenza Andrea e Francesco si sposano. La prima cerimonia si svolge a maggio presso il Comune di Roma con le firme davanti ai testimoni. Poi il 25 giugno 2016 la coppia celebra le seconde nozze con un rito civile, che viene celebrato in una chiesa sconsacrata e il ricevimento che si svolge nella splendida cornice di Borgo Boncompagni Ludovisi in Riano, vicino a Roma. E' la conduttrice ha annunciare di avere detto "sì" pubblicando alcune foto del matrimonio sulla sua pagina Instagram.

Gli impegni professionali

Per Andrea e Francesco non c'è tempo per la luna di miele. Lei è impegnata su più fronti in televisione, prima su Fox Life con il reality "Parla con lei" e con il talent show "Dance dance dance" poi in Rai nella giuria di Sanremo Giovani. Anche per Francesco Montanari il 2016 e il 2017 sono anni intensi: recita in tre pellicole diverse ("Ovunque tu sarai", "La verità" e "Sole, cuore, amore") e esordisce in radio come speaker di Radio 2 con il format "Happy Hour".

La crisi coniugale

E' il 2018. Le riviste scandalistiche parlano di una profonda crisi tra Andrea e Francesco. Complice un'intervista rilasciata dalla conduttrice a Paola Perego nel programma "Non disturbare", Delogu smentisce l'indiscrezione ma rivela che lei e il marito si sono già lasciati e ripresi due volte da quando si sono sposati e che la psicoterapia li ha aiutati a ritrovarsi: " Da quando io e lui andiamo in analisi le litigate sono a zero. Francesco mi ha lasciata due volte quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, gli ho detto: 'Ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi'. Perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo', perché questa poi è la vita con un attore ".

I progetti insieme

Superata la crisi, nel 2020 Andrea e Francesco si concentrano su alcuni progetti lavorativi che li portano a collaborare l'uno al fianco dell'altra. Prima sono protagonisti del videoclip del brano "Ricordami" di Tommaso Paradiso, poi portano in scena lo spettacolo teatrale "Il giocattolaio" prima e dopo il lockdown. Nello stesso anno Delogu si sfoga sui social, parlando dei numerosi messaggi che il marito riceve sui social e mostra tutta la sua gelosia: " Allora, ho fatto la c.....a di aiutare Fra a cercare un messaggio perso su instagram e mi è caduto l’occhio sui millemila messaggi di ragazze molto interessate a lui. Molto molto interessate. Molto da invitarlo fuori una volta finita la quarantena, molto da mandare foto di loro belliffime, molto da lasciare numeri di telefono. È un momento strano, dove tutti siamo sotto pressione e i sentimenti si fanno sentire di più, vi capisco davvero. Ma forse è sfuggito che è sposato porca.....eva. Sposato! Aspettate un minimo di cedimento della coppia. Che ne so, una crisi" . E lo sfogo della conduttrice finisce su tutti i giornali e le riviste di gossip.

La fine della relazione

Con l'arrivo del 2021 la stampa scandalistica riporta le voci di una nuova crisi della coppia. Questa volte, però, si vocifera di un vero e proprio addio. Le indiscrezioni riportano che la conduttrice avrebbe lasciato il tetto coniugale e che la crisi sarebbe cominciata durante il primo lockdown. Né Andrea né Francesco rilasciano dichiarazioni in merito, ma la conferma arriva pochi mesi dopo da Delogu durante un'intervista.

I motivi dell'addio

I motivi che hanno portato all'addio vengono raccontati da Andrea Delogu anni dopo la separazione dal marito: " Dopo 4 anni però qualcosa era ormai cambiato, si era 'spezzato'. Ci siamo amati, è stato un bel matrimonio. Però a un certo punto ho capito che non faceva per me, che quel racconto meraviglioso non era il mio ". A proposito dell'addio Andrea spiega: " È successo tutto all'improvviso. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: 'Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?'.

Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. Non è stato facile, ma è stato giusto". Oggi Andrea Delogu è felice al fianco del modello, mentre Francesco Montanari è fidanzato con una