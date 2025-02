Il lunedì della verità per la corsa scudetto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli si sgonfia, lento, pigro, Conte sbaglia le scelte, l'Udinese ha rischiato anche di vincere, grande delusione del popolo napoletano, partita buttata via per stanchezza mentale e di gamba. La partita del lunedì sera diventa la chiave per conoscere la verità. La sciocca ma burocratica regola di far giocare giovedì la partita di andata e, quattro giorni dopo, oggi, quella di ritorno, non consente all'Inter di perdere ancora punti, la batosta di Firenze ha aperto la discussione e provocato la riflessione, difficile che la squadra campione d'Italia possa commettere due errori consecutivi ma è vero che la Fiorentina sembra essere uscita dalla nebbia. Si è fatta ancora più terribile la situazione in fondo alla classifica. Monza ormai alla deriva, il progetto rinascita si esaurisce nell'umiliazione della quindicesima sconfitta, licenziato Bocchetti, reintegrato Nesta, squadra affondata dalla Lazio di nuovo quarta grazie a Baroni e alla sapienza contabile di Lotito, di contro barcollano le proprietà americane, male il Venezia di Niederauer battuto dal rigore di Dybala, malissimo il Parma di Krause superato dal Cagliari, sogni e dollari svaniscono nel calcio. La lotta per restare in A resta aperta, in 4 punti 5 squadre, il pari del Lecce, contro il Bologna, è speranza per i salentini. Settimana di festival e play off, domani, a Torino non a Sanremo, l'improbabile Juventus contro il Psv Eindhoven, nella stessa serata spettacolare Manchester City-Real Madrid, occhio al Var.

A proposito, a Istanbul, l'Adana Demirspor ha abbandonato al 30' la partita su decisione del suo presidente, dopo un rigore inventato dall'arbitro in favore del Galatasaray e trasformato da Morata. Mourinho ha twittato Scandalo, scandalo, scandalo. Cose turche, no, cose di questi arbitri.