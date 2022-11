Lutto in casa Ferrari: morto l'ingegnere Forghieri

Il mondo della Formula Uno e soprattutto quello della Ferrari piangono Mauro Forghieri. L'ex ingegnere del Cavallino si è spento all'età di 87 anni. Forghieri è stato per anni il direttore tecnico delle monoposto della casa di Maranello capaci di vincere ben sette titoli costruttori e quattro piloti per un totale di 54 gran premi. Tra le sue migliori vetture le 312 campioni del mondo con Niki Lauda e Jody Scheckter negli anni '70.

Forghieri entrò a far parte della famiglia Ferrari nel 1961 e fu proprio Enzo Ferrari a volerlo come responsabile del reparto tecnico racing, focalizzandosi principalmente sulle monoposto di Formula Uno e sulla categoria Sport prototipi. L'ingegnere lasciò la squadra corse nel 1984 dopo alcuni contrasti successivi avvenuti al suo ingresso in Fiat e nel 1987 lasciò definitivamente la rossa dopo 26 anni di onorato servizio. Forghieri ha poi lavorato anche per la Lamborghini e per la Bugatti, rimandendo nel giro della Formula Uno fino al primi anni '90.

Il classe 1935, lo scorso 13 gennaio scorso, in occasione del suo 87° compleanno, ricevette dal comune di Modena la cittadinanza onoraria, in particolare per il suo contributo allo sviluppo della Motor valley. A consegnare questo prestigioso riconoscimento fu il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che spiego come Modena sia diventata grazie a lui "Un'area dove la passione per la meccanica ha una lunga tradizione e in cui sono nate fabbriche di marchi automobilistici che hanno concorso a far conoscere il nome di Modena nel mondo".

In quell'occasione Forghieri si mostrò felice ed emozionato. "Sono commosso, ricevere questo riconoscimento dalla mia città ha un valore assoluto - aveva commentato in quell'occasione Mauro Forghieri - Durante la carriera ho avuto molte occasioni di andare a lavorare all'estero, ma ho sempre rifiutato perché avrebbe significato lasciare Modena. Anche quando mi sposto non perdo occasione di parlare della mia città, che amo profondamente e orgogliosamente, così come la amano tanti modenesi".

Il cordoglio dell'ex presidente Ferrari