La maledizione Real Madrid condanna ancora l'Atletico

È finita ai rigori come nella finale di Champions a Milano del 2016 (penalty decisivo di Rudiger, Alvarez si vede annullata la trasformazione per un doppio tocco del pallone, sbagliano Lucas Vazquez e Llorente) e anche stavolta ha prevalso per 4-2 il Real. Che conferma un dato statistico incredibile: sei volte su sei ha battuto i «cugini» madrileni dal dischetto. I Blancos poi hanno superato il turno 22 volte su 23 - unica eliminazione negli ottavi 2018-19 contro l'Ajax - dopo aver vinto la sfida di andata. Ancelotti festeggia così le sue 75 panchine di Champions con il Real, Simeone può rammaricarsi per le occasioni sprecate.

Un derby ad alta tensione nella bolgia del Metropolitano. Che si accende già dopo 27 secondi, quando Gallagher - una delle sorprese di formazione di Simeone - in scivolata sfrutta il cross dell'ex Udinese De Paul. La rete più veloce di quest'edizione di Champions riequilibra subito la sfida dopo il 2-1 Real dell'andata. L'Atletico non dà punti di riferimento e chiude le linee di passaggio alla squadra di Ancelotti. Alvarez e Giuliano Simeone impegnano Courtois a più riprese, di tiri del Real non se ne vedono. Ma quando Mbappé trova la prima accelerata della gara, Lenglet deve atterrarlo in area. Peccato che Vinicius spari in curva il penalty: non si riprenderà più dall'errore e Ancelotti lo toglierà a pochi minuti dalla lotteria finale. La sfida va ai supplementari e poi ai rigori. Che premiano ancora il Real.

Gli altri risultati di ieri: Lille-Borussia Dortmund 1-2,

Arsenal-Psv Eindhoven 2-2, Aston Villa-Bruges 3-0. Gli accoppiamenti dei quarti (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile, domani i calendari): Psg-Aston Villa, Arsenal-Real Madrid, Barcellona-Borussia Dortmund, Bayern Monaco-Inter.