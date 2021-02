Mancini, addio alla nazionale dopo i mondiali. Pronto il suo sostituto

Roberto Mancini è commissario tecnico della nazionale italiana dal 14 maggio del 2018 ma il suo incarico potrebbe finire subito dopo i mondiali del 2022 in Qatar. "I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l’ultima volta. Prima abbiamo l’Europeo e poi la Nations League in casa", queste le parole del Mancio interpellato in merito al suo impegno futuro con la nazionale azzurra di calcio.

"È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale italiana, soprattutto in questo momento in cui la squadra è tornata molto competitiva e dobbiamo affrontare delle competizioni importanti. In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. Dopo questa esperienza sicuramente sì, tornerò in un club" , la chiosa del ct azzurro che ha di fatto messo le mani avanti circa il suo futuro che sarà su una panchina di club. Sul suo successore l'ex allenatore di Inter e Manchester City non si è sbilanciato più di tanto facendo alcuni nomi di profili importanti ed interessanti: "Ci sono tanti tecnici che possono farlo: Allegri, Ancelotti e Gasperini, per esempio".

Il pallone d'oro

In questa lizza di nomi, però, Roberto Mancini non ha citato il nome di Fabio Cannavaro, ex campione del mondo con l'Italia nel 2006 e vincitore del pallone d'oro nello stesso anno. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, dopo il mondiale del 2022 se Gravina sarà rieletto, come sembra, alla Figc allora si porterà avanti il progetto di avere Marcello Lippi come direttore tecnico e Fabio Cannavaro in panchina come commissario tecnico.

L'alternativa suggestiva è quella di un ritorno di Antonio Conte dato che non è un mistero che il tecnico salentino abbia affermato che tornerebbe volentieri alla guida della nazionale. Questa soluzione, però, appare molto più difficile e complicata soprattutto sotto l'aspetto economico visto che attualmente all'Inter guadagna quasi 12 milioni di euro netti a stagione. Il nome di Cannavaro è al momento il più plausibile come successore di Roberto Mancini anche se ci sono ancora due competizioni da onorare: Euro 2021 e il mondiale in Qatar (dove gli azzurri si devono ancora qualificare).

Il giudizio sul campionato

Mancini ha poi dato la sua opinione sull'andamento del campionato di Serie A: "L’Inter la vedo molto bene e penso che questo possa essere un anno importante. Il campionato è molto aperto anche perché è un anno talmente particolare e molte squadre sono in corsa. l Milan è meritatamente in testa e Ibrahimovic anche a 40 anni sta facendo benissimo. Riesce a gestire le sue forze e sono molto contento per lui ma c'è anche la Juventus". Chiusura dedicata a Mario Balotelli che non ha ancora concluso la sua esperienza con la nazionale italiana: "Le porte della Nazionale sono aperte a tutti. Mario ancora oggi è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche. Negli ultimi anni si è perso un po’ ma è ancora giovane, ha 30 anni", la chiosa del ct azzurro.

