Qualificazioni mondiali 2022: ecco il girone dell'Italia di Mancini

Mancano meno di due anni al Mondiale autunno-inverno che si disputerà in Qatar e oggi, 7 dicembre 2020, a Zurigo sono stati sorteggiati i 10 gironi con le 55 nazionali che si giocheranno l'ingresso al prossimo mondiale di calcio. All'Italia di Roberto Mancini, inserita nel gruppo C, non è andata affatto male dato che è stata sorteggiata Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Gli azzurri erano testa di serie, grazie al ranking migliorato in questi ultimi 18 mesi, e hanno dunque pescato delle nazionali abbordabili anche se non bisognerà abbassare la guardia.

Dieci gironi con 55 nazionali: solo 10 si qualificheranno direttamente, ovvero le vincitrici dei rispettivi gironi, mentre gli altri tre posti disponibili per le "europee" saranno decisi dai playoff che si disputeranno a marzo 2022 con la formula della gara secca unica in due turni con semifinale e finale che saranno disputati dalle 10 seconde classificate di ogni girone più le due migliori vincitrici della Uefa Nations League non qualificate.

Le date

Il mondiale in Qatar prenderà il via il 21 novembre del 2022 mentre le partite di qualificazione inizieranno il 24-25 marzo 2021 e termineranno il 28-29 marzo del 2022. Ecco nel dettaglio tutte le date:



Prima giornata: 24-25 marzo 2021

Seconda giornata: 27-28 marzo 2021

Terza giornata: 30-31 marzo 2021

Quarta giornata: 1-2 settembre 2021

Quinta giornata: 4-5 settembre 2021

Sesta giornata: 7-8 settembre 2021

Settima giornata: 8-9 ottobre 2021

Ottava giornata: 11-12 ottobre 2021

Nona giornata: 11-13 novembre 2021

Decima giornata: 14-16 novembre 2021

Playoff, primo turno: 24-25 marzo 2022

Playoff, secondo turno: 28-29 marzo 2022

Le insidie per l'Italia

Agli azzurri poteva di certo andare peggio dato che la nazionale che potrebbe dargli maggiormente fastidio per la vittoria del girone è la Svizzera di Vladimir Petkovic. Ostica per tradizione l'Irlanda del Nord mentre Bulgaria e soprattutto la Lituania non possono spaventare l'ambiziosa Italia di Roberto Mancini che punta alla qualificazione dopo la delusione di Russia 2018 quando gli azzurri rimasero fuori perdendo lo spareggio contro la Svezia.

Gli altri gironi

I primi cinque gruppi sono formati da cinque nazionali per raggruppamento, gli altri cinque da ben sei nazionali per un totale di 55. Ecco gli altri gironi delle qualificazioni per Qatar 2022 che tutto sommato sembrano abbastanza equilibrati

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.



Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.



Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.



Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.



Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.



Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldavia.



Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.



Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.



Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.



Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein.

