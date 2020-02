Marta Ponsati Romero è il segreto di Callejon

José Maria Callejon veste la maglia del Napoli da sette stagioni e questa in corso potrebbe essere anche l'ultima dell'esterno spagnolo che andrà in scadenza di contratto e che non ha ancora trovato l'accordo con Aurelio De Laurentiis per l'eventuale rinnovo. Il 33enne ex Real Madrid ed Espanyol è stato uno degli ammutinati di qualche mese fa quando i giocatori del Napoli, con ancora Carlo Ancelotti in panchina, decisidero di non seguire le direttive della società e dell'allenatore annullando di fatto il ritiro imposto dalla società partenopea.

Callejon è stato per anni uno dei punti di forza del Napoli e con la maglia azzurra finora ha segnato 80 reti in 335 presenze ed ha sempre giocato un minimo di 47 partite stagionali fino a toccare le 59 totali del 2014-2015 con Maurizio Sarri in panchina. Il giocatore è già oggi libero di firmare per chi vuole per la prossima stagione ma ad oggi non ci sono informazioni circa il suo futuro che potrebbe essere sia in Italia che all'estero, magari con un ritorno in Spagna.

Qualche mese fa, De Laurentiis parlando della situazione contrattuale di Callejon e di Dries Mertens, altro giocatore che andrà in scadenza di contratto a giugno dopo sette anni conditi da 120 reti aveva fatto un po' irritare i suoi tesserati: " Assolutamente non sono disposto a uno sforzo importante. Ritengo che ogni giocatore abbia un suo valore a seconda di dove gioca, come gioca, che età ha e quello che fa".

Chiusua al veleno del presidente del Napoli: "Se poi qualcuno vuole andare a fare le marchette in Cina perché strapagato, per vivere due o tre anni di m.... è un suo problema. Non posso considerare concorrenziale la Cina, è lontana. Se invece loro la considerano vicina, questi sono problemi loro che non mi riguardano. Nella vita bisogna scegliere se lavorare contenti e fare ciò che ti piace, oppure farlo solo per soldi. Per me i soldi sono un mezzo, non un fine. Se per loro non è così, vadano pure in Cina" .

Questa cosa fece arrabbiare anche la moglie di Callejon, Marta Ponsati Romero, che fece una story significativa su Instagram: "Avere rispetto per noi stessi guida la nostra morale, il rispetto per gli altri governa le buone maniere". Senza mai citarlo, la consorte del giocatore spagnolo ha voluto ribadire un concetto fondamentale.