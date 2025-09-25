Prima del match 100 arresti. Poi in campo vince la Roma

Il grande sogno della Roma comincia da Nizza. I giallorossi si impongono per 2-1 in casa dei francesi e conquistano i primi 3 punti della stagione in Europa League. Negli ultimi anni i giallorossi sono spesso riusciti a fare strada in Europa e con Gasperini, che ha vinto la competizione con l'Atalanta nel 2024, sperano di poter centrare l'obiettivo grosso. Dopo il derby vinto domenica scorsa la Roma è sembrata sicura, senza concedere molto in fase difensiva e concretizzando le occasioni create. Opaco Dovbyk (non bene nemmeno Koné), ma i gol sono arrivati dalla retroguardia. Prima ci ha pensato Pellegrini, appena entrato, a battere un calcio d'angolo in maniera precisa e tagliata, con Ndicka che ha bruciato sul tempo gli avversari. Pellegrini, rigenerato dopo la rete al derby, si è mostrato pimpante e determinato, ed è tornato a indossare la fascia da capitano dopo tempo. Un segnale importante, che mostra un giocatore del tutto rigenerato.

Il 2-0 lo ha realizzato Mancini, al termine di una un contropiede da manuale gestito dai giallorossi. Un'azione simbolo dell'Atalanta di Gasperini, a dimostrazione del fatto che i giallorossi stanno assorbendo le idee del nuovo tecnico. Nel finale, dopo un fallo di Pisilli, il Nizza ha accorciato le distanze su rigore, la Roma è però riuscita a gestire il risultato.

Prima della partita sono stati fermati oltre 100 ultras: le due tifoserie sono venute a contatto anche a ridosso dell'Allianz Riviera. I francesi hanno assalito i tifosi della Roma, lanciando oggetti contundenti.

La polizia locale è dovuta intervenire con lacrimogeni e spray urticante per disperdere le due tifoserie.