Max e gli altri penalizzati. Così Leclerc prenota la pole

Charles Leclerc ha la grande occasione per prendersi la pole davanti a più di 100 mila tifosi già impazziti per la Rossa macchiata di giallo. Lo raccontano le sue prestazioni del venerdì (Charles il più veloce in mattinata, Carlos Sainz nel pomeriggio), ma soprattutto il fatto che Max Verstappen si prenderà 5 posizioni di penalità sullo schieramento per la sostituzione del motore endotermico. Max potrebbe anche ottenere il giro più veloce in pista, ma dovrebbe comunque accomodarsi dietro come gli è capitato negli ultimi due Gran premi. Almeno gli resterebbe il ruotino Pirelli in ricordo. Nulla che possa poi ostacolare la sua marcia verso la quinta vittoria di fila sia chiaro, Max resta il favorito per portarsi a casa la coppa del Centenario, ma almeno vedremmo una Ferrari scattare davanti a tutti dopo l'inno di Mameli, le Frecce Tricolori e un altro minuto di silenzio per la Regina Elisabetta che i team hanno voluto ricordare indossando il lutto sulle loro monoposto.

Ad aiutare Charles ci sarà anche Sainz che, partendo dal fondo per il cambio della power unit, potrà tirare la volata al compagno anche se con le auto di quest'anno l'effetto scia dovrebbe sentirsi un po' meno. La Ferrari potrà giocare di squadra, la Red Bull no, perché anche Perez avrà 10 posizioni di penalità. Dal fondo scatterà pure Hamilton (sostituzione di tutta la power unit) ma chissà se un sette volte campione del mondo si metterà a tirare baby Russell. Anche nel long run in simulazione gara, Leclerc è riuscito ad avere un ritmo interessante, un ritorno al passato quando la Ferrari era efficiente sia in prova che in gara. La Red Bull è più veloce, ma non sta scappando via. Come sempre però è solo venerdì, un giorno spesso bugiardo per leggere la mano delle rosse.