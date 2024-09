Mbappé il pallone non è d'oro, oscurato tra due ere

Ascolta ora 00:00 00:00

Vinceranno Vinicius o Rodri, forse Bellingham o persino Yamal. Di certo non Messi e Cristiano, per la prima volta dal 2003 esclusi insieme dai candidati al Pallone d'Oro (CR7 già fuori l'anno scorso) che sarà assegnato il prossimo 28 ottobre a Parigi, ma non serviva il listone dei magnifici 30 di France Football per certificare la fine di un'epoca. Non vinceranno loro ma nemmeno chi come Mbappé è stato per anni nella loro ombra, aspettando proprio un momento come questo per prenderne il posto in prima fila.

E invece niente. Kyky è reduce dalla stagione meno brillante della carriera, e nemmeno questa è cominciata benissimo. Ha fallito l'Europeo, dopo avere come sempre mancato la Champions con Parigi. Ora è a Madrid, proprio in casa di Vinicius e Bellingham, nella squadra che come è logico che sia esprime più candidati al Pallone d'Oro, ben 7, lui compreso e compreso l'ormai ex calciatore Toni Kroos.

Mbappé vincerà di certo la Champions, prima o poi a Madrid la vincono tutti, per il Pallone d'Oro deve mettersi in fila. Modric e Benzema ce l'hanno fatta anche nell'era dei magnifici due, può farcela anche lui, ma non sarà semplice. In fin dei conti, nonostante il valore che il mondo gli riconosce, nella classifica del Ballon d'Or finora ha avuto solo posizioni marginali, giusto un podio (terzo) l'anno scorso e un quarto posto nel 2018, a Mondiale appena vinto (fu l'anno di Modric).

La Francia può aiutarlo, ma l'ultima volta, in Germania, sarebbe stato lui a dovere aiutare la Francia, invece si è rotto il naso e non ha arrestato l'onda spagnola. Mbappé compie 26 anni a dicembre, sempre molto giovane. Ma Yamal ne ha appena fatti 17. Bellingham 21. Il tempo non aspetta, Kyky deve sgasare in fretta.

C'è poca Italia nel listone, come altrimenti del resto? Nessun giocatore, solo stranieri del vecchio campionato (Lautaro, Calhanoglu e Lookman) più due appena arrivati (entrambi della Roma: Hummels

e Dovbyk). Donnarumma (con Maignan e Sommer) fra i 10 migliori che corrono per il premio Yashin riservato ai portieri). C'è invece la prima italiana fra le donne, la romanista Manuela Giugliano, centrocampista della Roma.