La posizione di Messi che fa scoppiare la bufera: "Mancanza di rispetto"

È stata la grande notte di Leo Messi al Parco dei Principi: la Pulce ha segnato il suo primo splendido gol con la maglia del Paris Saint-Germain.

Oltre alla splendida rete, con cui i parigini hanno chiuso la partita, ha fatto il giro del mondo l'immagine della Pulce al minuto '91, sdraiato a terra nella posizione del "coccodrillo" per contrastare un calcio di punizione a favore del Manchester City. Non sono mancati momenti di ilarità sul web, perchè effettivamente non è che si veda così spesso un fuoriclasse di quel livello fare il lavoro sporco. Pertanto il gesto ha fatto discutere molto anche nei commenti post partita, con i pareri divisi tra due fazioni. Tanti hanno sottolineato l'umiltà di un campione, che ha dimostrato di essere un vero esempio per i compagini.

La polemica

A molti altri Messi che fa ''il coccodrillo" non è per niente piaciuto, a cominciare dai commentatori di Bt Sport. Il primo è l'ex Manchester United e Bayern Monaco, Owen Hargreaves, che ha sottolineato come spedire Messi a fare il coccodrillo sia una cosa davvero eccezionale. E non in senso positivo. "Non riuscivamo a crederci. Parliamo di uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, se non del migliore" .

Ancora più tranchant sono state le parole pronunciate in diretta tv da Rio Ferdinand, durissimo nei confronti di chi ha consentito che ciò accadesse: "Nel momento stesso in cui Mauricio Pochettino gli ha chiesto di fare questa cosa in allenamento, qualcuno doveva andare lì e dire 'no, no, no, no, questa cosa non può succedere a Leo Messi'. Non si può, è una mancanza di rispetto, io non l'avrei mai accettato. Fossi stato un suo compagno di squadra avrei detto 'no, lo faccio io al posto suo'. Non avrei permesso che si sdraiasse sul terreno di gioco, è una cosa che non si può vedere. Messi non può fare il lavoro sporco, non è roba da lui".

A rispondere indirettamente all’ex difensore dello United è stato però il biografo ufficiale della Pulce, Guilleme Balague, che sottolineato come sia stato lo stesso Messi a prendere la decisione in quel momento, visto che Verratti (il "giocatore-coccodrillo" della squadra) era uscito qualche minuto prima. Due minuti più tardi, infatti, il compito è toccato anche a Mbappé.

Sulla vicenda è intervenuto sui social anche Neymar. Il brasiliano ha scherzato con Messi, pubblicando nelle sue stories una foto dell'argentino nella posizione del "coccodrillo" chiedendogli cosa stesse facendo lì. Un primo piccolo segnale che tutte le grandi stelle in squadra stanno finalmente cominciando a remare dalla stessa parte. Dopo tutto il Psg ha bisogna di uno spogliatoio veramente unito per provare a mettere le mani sulla Champions.

PSG har gjort mye kontroversielt de siste ti årene, men dette topper alt. pic.twitter.com/Nsz19zwIXa — Arilas Ould-Saada (@arilasos) September 28, 2021

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?