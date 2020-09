Messi resta al Barcellona. Perché è una pessima notizia per Pirlo

La permanenza di Lionel Messi al Barcellona potrebbe seriamente compromettere i piani di mercato della Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Luis Suarez potrebbe anche decidere di restare in blaugrana se il suo grande amico Leo resterà, come sembra, al Barça. Il Pistolero avrebbe già un accordo con la Juventus sulla base di un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione e in questi giorni starebbe trattando la buonuscita con il club catalano con i bianconeri che nel caso corrisponderebbero un piccolo indennizzo alla società del presidente Bartomeu.

Duro colpo

Lionel Messi ha di fatto comunicato la sua scelta definitiva e con la permanenza al Barcellona Andrea Pirlo e la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbero incorrere in un problema. La società, dunque, potrebbe doversi guardare attorno alla ricerca del piano B qualora Suarez deciderà veramente di restare alla corte di Koeman che l'ha in teoria estromesso dal suo progette tecnico. Il 33enne uruguaiano resta sempre l'obiettivo primario per rinforzare pesantemente l'attacco ma la Vecchia Signora dovrà mettere in conto l'eventualità di perderlo e per "colpa" della Pulce.

Piano B

Da tempo la Juventus ha messo gli occhi su un altro pezzo da novanta come Edin Dzeko con il giocatore che si trasferirebbe volentieri in binaconero. Il bosniaco viene valutato dalla Roma tra i 10 e i 15 milioni e lo sblocco dell'affare Milik, che passerebbe in giallorosso al posto di Dzeko, potrebbero accelerare la trattativa per portare l'ex City e Wolfsburg alla corte di Pirlo. Attenzione, però, dato che sul 34enne c'è forte la concorrenza dell'Inter di Antonio Conte che potrebbe approfittare "dell'incertezza" bianconera per sferrare l'attacco decisivo per acquisire il cartellino di Dzeko che andrebbe a fare il vice-Lukaku portando così esperienza alla squadra nerazzurra.

Si profila, dunque, un agguerrito derby d'Italia con l'Inter che potrebbe anche spuntarla dato che il mercato chiuderà il 5 ottobre e visto che la Juventus cercherà di aspettare Suarez fino alla fine, o quasi, ricorando che l'ex Ajax dovrà anche richiedere il passaporto per diventare comunitario dato che al momento è al 100% extracomunitario e non tesserabile dalla Juventus che ha già esaurito i suoi due slot per questa sessione di mercato con gli acquisti di Arthur e McKennie.

