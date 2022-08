"Mi vergogno...": Mourinho si sfoga così negli spogliatoi

La Roma di José Mourinho è riuscita ad uscire con un punto fuori dallo Juventus Stadium. Al gol di Dusan Vlahovic siglato del primo tempo, infatti, ha risposto Tammy Abraham nella ripresa fissando il punteggio sull'1-1 finale. A termine del match, ai microfoni di Dazn, il tecnico dei giallorossi ha però moralmente distrutto i suoi ragazzi per la prestazione offerta nella prima frazione di gioco.

"Abbiamo avuto un c... della Madonna nel primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più" , le parole dello Special che ha poi svelato di aver demolito i suoi negli spogliatoi dello Stadium: "Alla fine del primo tempo ho detto alla squadra che avevo vergogna di loro, vergogna di essere allenatore di quella squadra. Io non parlo di tattica, di numeri, ma di atteggiamento".



Mourinho è poi entrato nello specifico affondando il tackle nei confronti dei suoi: "Non possiamo venire qui con questo atteggiamento. Nel primo tempo in panchina dicevo a Salvatore Foti se hai tempo prega che finisca 1-0 perché sarebbe stato un risultato fantastico per noi. Ho detto anche ai giocatori dobbiamo approfittare della fortuna che abbiamo avuto".

La Roma è poi riuscita a riaddrizzarla ma per Mourinho la sua squadra è stata molto fortunata: "Qualche volta sei dominato e gestisci bene le difficoltà fino a quando arriva l’intervallo e l’allenatore, non abbiamo fatto questo e siamo stati fortunati. Nel secondo tempo io ho cambiato e una panchina con poche soluzioni offensive, senza Zaniolo, Wijnaldum e senza un giocatore che potrà arrivare La storia poteva essere diversa. Max con tutti i problemi che ha avuto ha fatto cambi con Milik, McKennie. Abbiamo rischiato e poi abbiamo meritato di vincere 1-0″.