Bufera su Mihajlovic che irride i tifosi del Bologna. Il club si scusa

Bufera su Sinisa Mihajlovic per alcune sue frasi poco simpatiche e carine nei confronti di alcuni tifosi del Bologna prima del match contro il Benevento. All'interno del pullman che ha portato i rossoblù allo stadio Dall'Ara era stato girato un video, poi diffuso in rete, in cui si sente l'ex allenatore di Milan, Torino e Catania prendere in giro alcuni supporter del Bologna giunti vicinollo stadio per sostenere i felsinei. "Guarda questo, avrà 90 anni" e "quello si è tatuato tutta la faccia", alcune delle affermazioni di Sinisa. Riferendosi all'autista, preoccupato per il pullma, Mihajlovic ha aggiunto: "È tuo il pullman? No? E allora che c…o ti frega". E ancora: "Dalla folla sembra che dobbiamo giocare per vincere campionato"

La nota del club

Il Bologna ha deciso di prendere le parti del proprio allenatore con una nota sul sito ufficiale: "Ci dispiace molto che alcune frasi contenute in un video girato sul pullman e non destinato alla pubblicazione, dette scherzosamente e senza alcuna intenzione offensiva anche per stemperare la tensione del prepartita, abbiano suscitato il risentimento di molti tifosi. Ci teniamo quindi a ribadire la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno sfidato freddo e neve per venire ad incitare la squadra senza nemmeno poter assistere alla partita".

Sinisa scatenato

Il Bologna di Mihajlovic ha pareggiato per 1-1 contro il Benevento di Pippo Inzaghi e al termine del match uno stizzito Sinisa si è presentato a muso duro alle telecamere di Sky pizzicando Minotti e De Grandis che avevano espresso la loro opinione sul match del Dall'Ara: "Cosa volete che vi dica? Il Benevento è molto più forte e noi siamo troppo scarsi come dicono i due fenomeni lì in studio. Li ho sentiti".

L'ex allenatore di Milan e Torino ha poi commentato la prestazione dei suoi ammettendo di essere rimasto poco soddisfatto della gara giocata dai suoi ragazzi: "Un pareggio ci può stare ma non siamo soddisfatti. Sono deluso del risultato perché non c’è stata la solita prestazione. Forse abbiamo segnato troppo presto, a quel punto abbiamo cercato di gestire il risultato ma non siamo ancora bravi sotto questo aspetto. Abbiamo giocato troppe volte la palla indietro e gli avversari ci hanno pressato bene".

"È inutile giocare con quattro attaccanti se questi non riescono a fare la differenza. A questo punto ci mettiamo tutti dietro, mettiamo l'autobus davanti la porta e giochiamo per il pareggio. Dobbiamo prenderci più responsabilità" , il commento finale di Mihajlovic che non è riuscito a sorridere nemmeno quando in studio gli è stato fatto notare di aver pareggiato contro il suo amico Pippo Inzaghi.

