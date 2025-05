Milan a caccia di un pass per l'Europa last minute

Ascolta ora 00:00 00:00

In casa Milan è già tempo di iniziare a pensare al futuro. La finale persa mercoledì in Coppa Italia ha fatto calare il sipario su questa stagione con 180 minuti d'anticipo. La gara di stasera all'Olimpico contro la Roma può però servire - in caso di vittoria - a mantenere viva la fiammella della speranza di strappare last minute un pass per l'Europa. Serve almeno il sesto posto in classifica per partecipare alla prossima Conference League. Poca roba per il secondo club più vincente d'Europa, ma comunque un piccolo traguardo per provare a chiudere dignitosamente un'annata comunque da dimenticare. Un campionato da provare a onorare fino alla fine. Al netto di alcune assenze: non saranno, infatti, presenti all'Olimpico i terzini Kyle Walker (out per un attacco influenzale) e Theo Hernandez (forte contusione alla coscia), il cui futuro appare lontano da Milanello. L'inglese non verrà riscattato (4 milioni) e rientrerà così al Manchester City per poi essere ceduto altrove; mentre il rinnovo del francese resta in alto mare e senza un accordo a stretto giro di posta finirà dritto sul mercato.

Dalle parti di via Aldo Rossi hanno le idee chiare sulla vicenda e non vogliono rischiare di perdere Theo (in scadenza nel 2026) a parametro zero. Pertanto appaiono disposti a cederlo subito per circa 30 milioni. Al passo d'addio anche Abraham e Joao Felix, che tra un paio di settimane torneranno rispettivamente a Roma e Chelsea. Primi segnali di una rivisitazione profonda verso la quale andrà incontro la rosa milanista. Da capire a chi toccherà il compito di progettare il nuovo Milan. Il nome preferito per il ruolo di direttore sportivo rimane sempre quello di Tony D'Amico, che però è sotto contratto fino al 2027 con l'Atalanta. Se i Percassi non dovessero liberarlo tra un paio di settimane, andrà allora individuata un'alternativa (chieste informazioni sullo juventino Giuntoli, con Tare e Sogliano che restano sullo sfondo).

Per quanto riguarda la questione allenatore, invece, vanno tenuti d'occhio i nomi di Vincenzo Italiano (fresco di trionfo in Coppa Italia proprio contro il Diavolo) e Maurizio Sarri (già sondato a dicembre). Dopo la doppia scommessa portoghese persa (Fonseca e Conceicao) almeno sul nuovo tecnico c'è già una certezza: parlerà italiano.