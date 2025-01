Il Milan dei poco affidabili e l'inimmaginabile regalo

Ascolta ora 00:00 00:00

Inimmaginabile, solo qualche settimana fa, lo scenario che stasera si ritroverà di fronte al Milan inaffidabile e incostante di questa tormentata stagione. Pensate solo ai benefici, economici e tecnici, di una potenziale qualificazione nel G8 della nuova Champions con un successo a Zagabria, la città di Boban, contro la Dinamo oggi guidata da Fabio Cannavaro che ha raggiunto nel calcio croato Rino Gattuso, sulla panchina a Spalato. Oltre a dare lustro al brand, l'incasso di quasi 75 milioni potrebbe fornire una spinta per concludere qualche operazione di mercato inseguita da giorni (Gimenez del Feyenoord in cima alla lista). Ma il punto è quello di sempre a partire dall'ultimo anno di Pioli: che Milan sarà? Nessuno è in grado di stabilirlo. A conferma c'è questo giudizio scolpito da Billy Costacurta: «Può vincere e perdere con tutti!». Oppure quello scandito da Mauro Tassotti che recita così: «Il Milan ha bisogno di essere squadra». Dopo quasi un mese di gestione a Milanello, Sergio Conceiçao è ancora alla ricerca di una chiara identità. Ripetuti gli alti e bassi dell'epoca Fonseca prossimo allenatore del Lione. Finora certe rimonte, realizzate più con lo spirito garibaldino che grazie a uno spartito calcistico efficace, hanno nascosto i difetti noti.

La Dinamo di Zagabria, terza forza del campionato domestico, non è un cliente facile, grazie anche a uno stadio che si trasforma in una bolgia infernale. Può rientrare nelle 24 della Champions: sarebbe un traguardo storico. Rino Gattuso lo ha descritto così: «Squadra di buona qualità e di grande energia». Più efficace l'analisi del diretto interessato, Fabio Cannavaro a proposito del Milan: «I problemi che c'erano prima ci sono anche ora». Meglio allacciarsi le cinture, allora nell'attesa che i due risparmiati col Parma (Theo e Leao usciti all'intervallo) abbiano l'estro giusto.

L'emergenza, questa volta, è in un ruolo, quello di terzino destro per l'infortunio toccato a Emerson, la squalifica di Calabria, l'indisponibilità di Jimenez (fuori lista Champions) e quella di Walker appena sbarcato dal City. Probabile che giochi Tomori.