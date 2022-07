Milan-Inter, c'è la data della Supercoppa Italiana: ecco dove si giocherà

Ci vorrà il 2023 per vedere l'attesa sfida di Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia del Milan e i vincitori della Coppa Italia, ovvero l'Inter. Le squadre di Stefano Pioli e Simone Inzaghi si affronteranno mercoledì 18 gennaio a Riad, in Arabia Saudita e nonostante le tante proteste di qualche anno fa. La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente ma non l'orario che sarà da definire più avanti.

La Lega ha infatti specificato che "L’orario di inizio della gara sarà deciso in accordo con gli organizzatori locali" e la finale sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset.

Un derby tutto da vivere

La nuova stagione prenderà il via molto presto, tra sei settimane infatti riprenderà il campionato di Serie A con il Milan campione in carica che scenderà in campo contro l'Udinese, con l'Inter che giocherà invece sul campo del Lecce neopromosso. In attesa di sapere se una delle due squadre riuscirà a conquistare la seconda stella e duque il ventesimo scudetto (ora entrambe sono ferme a 19), la Supercoppa Italiana potrebbe dare la chance al Milan, in caso di vittoria, di portarsi a quota 8 staccandosi di due lunghezze dai cugini nerazzurri.

Di contro un successo della squadra di Simone Inzaghi porterebbe nella bacheca del club di Viale della Liberazione la settima Supercoppa Italiana pareggiando i conti con il Diavolo. Nell'unico precedente giocato a Pechino il 6 agosto del 2011 fu il Milan a spuntarla contro l'Inter per 2-1 grazie ai gol di Boateng e Ibrahimovic che resero così inutile il vantaggio nerazzurro siglato da Wesley Sneijder. I detentori del titolo sono i nerazzurri che a gennaio hanno sconfitto per 2-1 in finale, segnando al minuto 120', contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per vedere se l'Inter riuscirà ad agganciare i cugini o seranno i rossoneri a portarsi a quota 8 e a meno uno dalla Juventus che detiene il maggior numero di successi in questa competizione a quota 9.