Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Calcio |CASO DA STUDIARE

Mistero Italiano. L'ignorato speciale dalle grandi del nostro calcio

Il tecnico del Bologna non sbaglia mai stagione e fa sempre meglio

Mistero Italiano. L'ignorato speciale dalle grandi del nostro calcio
00:00 00:00

C'è un allenatore che da quasi un decennio non sbaglia una stagione e riesce a fare ogni volta sempre meglio. Eppure finora è stato inspiegabilmente snobbato dalle big, che hanno puntato sui vari Motta, Chivu e compagnia i cui curriculum sono nettamente inferiori al suo. Una scalata incredibile quella effettuata da Vincenzo Italiano, volato in 8 anni dalla Serie D a incantare l'Europa. Merito delle idee tattiche brillanti e di una personalità fuori dal comune: doti che l'hanno reso tra i migliori esponenti della nouvelle vague della panchina, nonostante sia poco glamour e refrattario alle apparizioni televisive. Motivo per cui non va molto di moda tra i media. Sul campo però non sbaglia un colpo.

Dopo una buona carriera da regista con le maglie di Verona, Genoa, Chievo e Padova, Win-cenzo sceglie di allenare e nell'annata 2017-18 guida l'Arzignano al trionfo nei Playoff di Serie D. Il primo capolavoro di una lunga serie di successi: l'anno successivo, infatti, sale nei professionisti, portando subito il Trapani al secondo posto e a vincere i playoff di categoria, ottenendo così la promozione in B. Il campionato seguente si trasferisce allo Spezia, condotto a trionfare ai playoff contro il Frosinone realizzando lo storico record di essere il primo allenatore nella storia del calcio italiano a centrare 3 promozioni consecutive ai playoff dalla D alla A.

Nella massima serie spazza via i pronostici dei bookmakers che lo davano come primo esonerato, conquistando da esordiente una brillante salvezza con tanto di successi contro Napoli e Milan che gli valgono la chiamata della Fiorentina, riportata in Europa al primo colpo dopo un lustro d'assenza da parte della Viola. Coi toscani conquista pure 3 finali (2 di Conference League e 1 di Coppa Italia) in 3 anni. Le sconfitte all'ultimo atto gli valgono da parte dei (pochi) detrattori l'etichetta di perdente di successo, cancellata nel giro di pochi mesi col trionfo in Coppa Italia al timone del Bologna. I rossoblù, infatti, non vincevano un trofeo da ben 51 anni. Tanta roba.

Adesso c'è l'Europa da riconquistare, tentando di lottare in campionato per un posto Champions e provando ad arrivare il più avanti possibile tra Europa League e Coppa Italia. Insomma, il bello deve ancora venire per Italiano.

E chissà che stavolta - seppur con colpevole ritardo - qualche top club non si accorga del valore del tecnico di Ribera. La sensazione è che - quando Conte andrà via da Napoli - De Laurentiis (ci aveva già pensato nel 2021) busserà alla sua porta. Ammesso che nel frattempo non ci abbia già pensato qualcun altro

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica