Moioli, ecco il triplete. Rotto l'incantesimo: arriva l'oro mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Aggiungi un posto a tavola, che c'è una Michi d'oro in più. Nella stagione da record dello snowboard, di certo non poteva mancare lo squillo della regina della tavola. Michela Moioli è la nuova campionessa mondiale del cross. Dopo l'oro olimpico del 2018 e tre Coppe del Mondo (2016, 2018 e 2020), la 29enne bergamasca conquista finalmente a St.Moritz l'unico titolo che era assente nella sua bacheca. «Sembrava un tabù, ma ce l'ho fatta», esulta la portacolori del Centro Sportivo dell'Esercito, che nell'appuntamento clou torna a ruggire e dimentica i malanni di stagione. Nella rassegna iridata, fino a ieri, era ferma a 3 argenti e 3 bronzi.

«Speriamo che la salute torni dalla mia parte, perché sono ancora tante le emozioni che voglio vivere sulla tavola e con la mia squadra». Michela Moioli lo ha scritto l'11 marzo dopo aver scoperto di avere la polmonite. La guerriera dello snowboard cross, però, è un tipo che non si arrende facilmente. Come ieri, in Engadina. A un certo punto sembrava che l'oro le stesse sfuggendo dalle mani, quando la britannica Charlotte Bankes nel rettilineo finale la stava per infilare. E invece, la nostra fuoriclasse ha avuto la forza di respingere l'attacco tuffandosi al traguardo e così si è presa di un soffio la rivincita sulla rivale che nel 2021 l'aveva battuta. L'urlo di gioia dopo il fotofinish che ha assegnato il titolo all'azzurra è giunto fino alla sua Alzano Lombardo. «Non ho parole. Sono stati mesi difficili in questo inverno, ma l'oro di oggi cambia tutto, dà una svolta alla stagione e al mio sorriso. Ci voleva, ci voleva tanto. Per me e per tutta la squadra».

Guidata dal direttore tecnico Cesare Pisoni, che Michi è corsa ad abbracciare. «È il più grande mondiale per l'Italia dello snowboard: Michela ha raccolto il terzo oro dopo quelli arrivati nel parallelo commenta Pisoni . Ha dimostrato di essere la numero uno in una stagione tra tante difficoltà a livello fisico».

E adesso, dopo questo successo, la portabandiera dei Giochi di Pechino 2022 può puntare la sua tavola d'oro verso Livigno. «Vincere i Mondiali alla vigilia dei Giochi dell'anno prossimo mi dà una carica enorme. Avanti così». Michi, sei un mito.