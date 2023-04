Mou fa 100 con i giallorossi e sfida la Dea

È forse l'ultima possibilità per l'Atalanta di rientrare nella corsa Champions, ma in casa sta facendo molta fatica (appena 21 punti in 14 gare disputate al Gewiss Stadium). Sfidare la Roma di Mourinho, poi, non è affatto semplice anche se la truppa giallorossa potrebbe pagare a livello psicofisico la notte di Europa League, conclusa dopo 120 minuti.

Gasperini contro lo Special One, stesso giorno di nascita ma diverse idee di gioco. Bisogna capire se stasera peserà di più l'assenza in attacco per la Dea di Lookman - comunque in calo dopo un super girone di andata - o quella in difesa per la Roma di Smalling, elemento insostituibile per i giallorossi (è il secondo giocatore di movimento più utilizzato della Serie A dopo Di Lorenzo del Napoli). L'Atalanta ha segnato solo sette reti nelle ultime otto partite, quando in altre annate ci aveva abituato a numeri più cospicui. Ma i gironi di ritorno delle ultime due stagioni (14 punti in 11 gare nel 2022-23, uno in più rispetto al campionato precedente) fanno pensare a un'involuzione dei bergamaschi che hanno firmato le loro prestigiose qualificazioni europee grazie allo sprint nella seconda parte del torneo. Per tornare nelle competizioni continentali dopo un anno di assenza serve aumentare la percentuale realizzativa. In particolare, occhi puntati su Zapata, appena un gol in stagione in 22 partite giocate.

Dal canto suo, la Roma ha vinto le ultime tre gare in A senza subire gol - arrivare a quattro di fila con clean sheet significherebbe tornare indietro di 8 anni e mezzo, quindi ai tempi di Garcia in panchina - e non avere il suo baluardo principale potrebbe rappresentare un problema. Alla truppa di Mourinho brucia ancora quel ko dell'andata in una gara in cui l'Atalanta capitalizzò l'unica occasione avuta con Scalvini e i giallorossi offrirono una delle migliori prestazioni stagionali, con 21 tiri nella porta di Sportiello.

Mourinho oggi toccherà quota 100 panchine con la Roma e a Bergamo è atteso a un «crash test» senza Smalling (assente in campionato finora solo contro la Cremonese, arrivò una sconfitta in casa). L'inglese mancherà nella fase cruciale della stagione - la speranza è di recuperarlo prima della semifinale di andata di Europa League con il Bayer Leverkusen - e stasera toccherà a Ibanez e Llorente non farlo rimpiangere. In attacco spazio dall'inizio a Dybala, il carburante ideale per la volata europea, e a Abraham che ha una buona media realizzativa contro la Dea (tre in altrettante sfide, due delle quali nell'ultima a Bergamo nel dicembre 2021).