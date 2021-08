Mou parte bene: la Roma vince in Turchia

Prima partita, prima vittoria. La nuova Roma di José Mourinho apre la stagione espugnando il campo dei turchi del Trabzonspor per 2-1. Un ottimo risultato, anche perché conquistato con fatica, ma che pesa meno che non in passato visto che la Uefa ha deciso di abolire la regola dei gol in trasferta. I giallorossi, dunque, giovedì prossimo, all'Olimpico, non potranno permettersi di perdere, nemmeno per 0-1. Basterebbe però un pareggio per strappare la qualificazione alla fase a gironi. La squadra di Mourinho non gioca a ritmi altissimi, ma contro un avversario che è già alla quarta partita stagionale è una tattica. Possesso palla lento e ragionato, mantenendo calma e pazienza anche nei momenti più delicati, in attesa di varchi. Nei primi quindici minuti, in realtà, i giallorossi sono sembrati un po' spaesati, ma, con il passare del tempo, hanno preso in mano la situazione. Bene Viña, preso in estate per sostituire Spinazziola (dovrebbe tornare a novembre dopo la rottura del tendine d'Achille), così come Zaniolo, rimasto in campo per 90 minuti (è stato sostituito nel recupero del secondo tempo, non giocava tanto dal 20 dicembre 2019, in Fiorentina-Roma). La Roma ha dimostrato di avere personalità, senza andare in difficoltà quando, al 64', il Trabzonspor aveva trovato improvvisamente e inaspettatamente il gol del pareggio con Cornelius (ex Atalanta e Parma, al terzo centro contro i giallorossi). Il Trabzonspor, che in campo aveva diverse vecchie conoscenze del campionato italiano (anche Bruno Peres, Hamsik e Gervinho), spinto dal proprio pubblico, avrebbe potuto mettere sotto pressione la Roma che però ha gestito il momento e ha poi risposto, all'81', con Shomurodov, che, dopo un ottimo precampionato, ha timbrato il cartellino anche all'esordio ufficiale con la nuova maglia. Per la Roma, a inizio secondo tempo (55') aveva segnato il capitano Pellegrini, al centro del progetto tecnico-tattico di Mourinho ma che lo Special One, sempre attento a creare un legame con la piazza, vuole anche trasformare in un simbolo del club, capace di diventare un punto di riferimento per i tifosi. L'anello di congiunzione fra il pubblico e la squadra. Dalla partita di ieri però Mourinho, in attesa di inserire in squadra Abraham, il nuovo pezzo da 90 giallorosso, ha ottenuto alcune indicazioni importanti. La squadra ha carattere e ha saputo gestire le varie fasi (anche emotive) della partita. Tipico dei suoi club. E con la prima partita arriva già la prima vittoria. Affatto scontata...