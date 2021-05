Colpo di scena: dove può andare Buffon...

José Mourinho, insieme alla dirigenza giallorossa, sta già lavorando alla costruzione della sua Roma che dovrà subire un bel restyling per essere da subito competitiva. Secondo quanto riporta Spormediaset, sul taccuino di Thiago Pinto è finito un'insospettabile: Gigi Buffon. Il 43enne di Carrara è la suggestione per la porta dei capitolini che sono alla ricerca di un estremo difensore di valore e affidamento dato che Pau Lopez e Fuzato non hanno dato garanzie tecniche con Mirante che a 38 anni è in scadenza di contratto e non sarà rinnovato.

Work in progress

José Mourinho morde il freno come testimonia un video postato sui suoi canali social. Roma è già ai suoi piedi e l'avventura non è ancora iniziata, servirà il 1 luglio per vederlo all'opera a Trigoria con la sua rosa.

Diversi giocatori in esubero partiranno e diversi arriveranno. Un terzino, un centrocampista e un attaccante ma anche un portiere, sono queste le volontà dello Special. In quest'ottica Buffon resta un'ipotesi concreta perché arriverebbe a costo zero, perché è ancora integro fisicamente ed ha voglia di mettersi in gioco e perché nelle 12 apparizioni stagionali ha dimostrato di essere ancora un portiere di sicuro affidamento.

"Mi sono messo alla prova come uomo. Futuro? Ho avuto un po' di offerte", queste le sue parole al termine di Sassuolo-Juventus dove sullo 0-0 ha anche parato un rigore a Domenico Berardi. La Roma però dovrà stare attenta perché sull'ex portiere della nazionale italiana c'è forte la concorrenza di altri club come Galatasaray, Sporting Lisbona (che sogna l'accoppiata con CR7) e soprattutto del Barcellona con Koeman che lo vorrebbe come vice ter Stegen. Alla Roma, come all'Inter, piace anche Musso ma se arriverà.

La cosa certa è che Buffon lascerà la Juventus al termine del campionato per sua stessa ammissione dopo 19 anni di passione, di vittorie e di sconfitte. La sua esperienza potrebba fare al caso della Roma che punta subito a costruire una squadra per essere competitiva per la conquista dello scudetto. Il 43enne di Carrara potrebbe essere il primo importante tassello per costruire una rosa capace di stupire e di riportare a Roma, sponda giallorossa, un titolo a distanza di 14 anni dall'ultima volta (la Coppa Italia). Il tricolore, invece, manca dalla stagione 2000-2001 quando in panchina c'era Fabio Capello: riuscirà Mourinho nell'impresa di ricucire sul petto dei giallorossi il titolo di campioni d'Italia?.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?