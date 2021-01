"Così ha rovinato il Barcellona". Ecco il maxi stipendio di Messi

Lionel Messi veste la maglia del Barcellona dal 2001, da quando aveva 14 anni, e ora che ne ha quasi 34 la sua avventura in Catalogna è quasi arrivata al termine. La Pulce è attualmente il giocatore più pagato al mondo con il suo contratto che andrà in scadenza il 30 giugno del 2021 e con il Manchester City di Pep Guardiola fortemente interessato all'acquisto del suo prediletto per la prossima stagione. In questa trattativa si è inserito, però, un particolare non da poco: lo stipendio del campione. Oggi il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo ha diffuso in maniera inaspettata il contratto di Messi con il Barcellona. Un contratto che lascia a bocca aperta.

Un colpo basso

Secondo questo documento ufficiale pubblicato dal Mundo Deportivo, dal 2017 al 2021 Messi avrebbe guadagnato la bellezza di 555.237.619 euro, tra parte fissa e parte variabile legata al raggiungimento di alcuni risultati persoanli e di squadra. Il quotidiano spagnolo ha anche precisato come ad oggi il fuoriclasse di Rosario si sarebbe messo nelle tasche oltre 511 milioni di euro nella sua avventura al Barcellona.

La rabbia del Barça

Il Barcellona ha voluto rispondere in maniera netta e perentoria al documento, in teoria riservato, divulgato dal Mundo Deportivo con un comunicato ufficiale: "Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo in relazione al contratto professionale firmato tra l'FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti".

Il club spagnolo, alle prese con una forte crisi economica ha poi annunciato come adirà alle vie legali contro nei confronti del quotidiano: " FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione!

I rapporti con Messi non sono più quelli di una volta ma il Barça ha voluto chiudere il suo comunicato mostrando pieno appoggio al suo calciatore dato che quelle riportate dal quotidiano spagnolo erano informazioni assolutamente private e riservate: "I l club esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi, in particolare ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con l'entità in cui si è formato sportivo, per diventare il miglior giocatore nella storia del calcio".

Problemi economici

Il Barcellona sta attraversando ormai da mesi una crisi economica senza precedenti con il Mundo Deportivo che ha parlato del contratto faraonico di Messi affermando come questo abbia rovinato le finanze del club catalano. I rapporti da sempre idilliaci tra i blaugrana e il giocatore si sono incrinati negli ultimi tempi e difficilmente il suo contratto sarà rinnovato con l'argentino che tenterà una nuova avventura molto probabilmente in Premier League, al City, o in Ligue 1 tra le fila del Psg.

A fine anno le strade, con ogni probabilità, si separeranno e non solo per i problemi economici del Barcellona. Messi dopo tanti anni in blaugrana sente il bisogno di nuovi stimoli e se il club non l'avesse trattenuto, a forza, avrebbe di certo già lasciato la Spagna in estate per legarsi al Manchester City. Lo strappo sembra ormai netto e anche i problemi con il fisco potrebbero spingere la Pulce lontano da Barcellona dopo quasi 20 anni di tantissimi alti e pochissimi bassi.

