Il Napoli batte 2-1 il Torino: azzurri al sesto posto in classifica

Il Napoli di Rino Gattuso batte 2-0 il Torino di Moreno Longo grazie alle reti di Kostas Manolas e al gol di Giovanni Di Lorenzo e dà continuità di risultati rilanciandosi così in classifica. Gli azzurri hanno dominato sugli avversari dall'inizio alla fine e il risultato finale rispecchia in pieno quanto fatto vedere in campo e anzia i granata devono ringraziare il portiere Sirigu che ha tenuto in piedi la baracca per tutta la partita. Con questo successo gli azzurri volano a quota 39 punti, al sesto posto in solitaria a tre punti dalla Roma che domani giocherà sul campo del Cagliari di Rolando Maran. I granata restano invece fermi a quota 27 punti con il cambio di panchina che sembra non aver sortito gli effetti sperati dal presidente Cairo che qualche settimana fa ha deciso di esonerare Walter Mazzarri.

La cronaca

Il Torino parte forte e al 2' va vicino al gol del vantaggio con De Silvestri su uscita a vuoto di Ospina. Milik al 9' impegna Sirigu con un tiro di sinistro ma dopo 10 minuti nulla può sullo stacco aereo di Manolas che porta in vantaggio il Napoli sulla bella palla scodellata da Insigne. Ansaldi regala palla a Insigne al 25' ma il capitano degli azzurri la spara addosso al portiere del Torino, che cinque minuti dopo salva tutto sempre sul tiro di Insigne ben servito da Milik. Sul finire del primo tempo Milik decolla ancora di testa ma Sirigu dice ancora no.

Nella ripresa il Napoli spinge ancora con Milik e al 56' ci prova ancora ma N'Koulou salva tutto all'ultimo con una grande chiusura. Sirigu esce male al 75' con Politano che tenta un pallonetto che non riesce però a beffare il numero uno dei granata. Mertens appena entrato in campo pennalla un assist al bacio per Di Lorenzo che batte Sirigu con un destro chirurgico. Nel finale di partita il Torino ci prova e segna il gol della bandiera con Edera che insacca sul cross di Ansaldi: finisce 2-1 per gli azzurri di Rino Gattuso.

Il tabellino

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Ruiz, Lobotka (80' Allan), Zielinski; Politano (84' Elmas), Milik (75' Mertens), Insigne

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon (84' Verdi), Baselli (66' Meite), Ansaldi; Lukic, Zaza; Belotti.

Reti: 19' Manolas (N), 83' Di Lorenzo (N), 91' Edera (T)

Classifica Serie A: Lazio 62, Juventus* 60, Inter**54, Atalanta* 45, Napoli 39, Milan* 36, Verona** e Parma** 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo**, Fiorentina* 29, Udinese* e Torino 27, Lecce 25, Sampdoria** 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

*una partita in meno

**due partite in meno

