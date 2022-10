Napoli incontenibile, Ajax travolto 4-2. Azzurri agli ottavi di Champions

Il Napoli di Luciano Spalletti è ancora una volta irresistibile e vincente in Europa. Gli azzurri dopo aver rifilato sei gol all'Ajax, in Olanda, battono ancora i Lancieri per 4-2 allo stadio Diego Armando Maradona frutto delle reti di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia su calcio di rigore e Victor Osimhen con in mezzo le reti di Klaasen e Bergwijn. Il Napoli sta veramente vivendo una prima parte di stagione eccezionale con 4 vittorie su 4 in Europa e con 7 vittorie e 2 pareggi in Serie A.

38 reti realizzate in 13 partite complessive a fronte di 11 incassate tra campionato e Champions League: sono numeri davvero monstre per la squadra di Luciano Spalletti che quest'anno più che mai sogna di vincere lo scudetto e di andare avanti il più possibile in Europa. Anche questa sera contro l'Ajax, il Napoli ha dimostrato la sua forza, superiorità e soprattutto un'identità ben precisa con i giovani olandesi travolti ancora una volta dalla forza d'urto degli azzurri che staccano così matematicamente il pass per gli ottavi di finale.

Ora l'ultimo scoglio per i partenopei si chiama Liverpool visto che c'è ancora in ballo l'ipotetico primo posto nel girone A con il Napoli che in casa vinse per 4-1 contro i vice campioni d'Europa. Questa sera i Reds dovranno però vincere contro i Rangers per tenere il passo della squadra di Spalletti con Klopp che ospiterà gli azzurri nell'ultima giornata nel girone A con i giochi che potrebbero già essere fatti per il club di Aurelio De Laurentiis che quantomeno si è garantito l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, traguardo favoloso soprattutto per come è stato raggiunto.

Il tabellino

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Klaasen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn

Reti: 4' Lozano (N), 16' Raspadori (N), 49' Klaasen (A), 62' Kvaratskhelia (N), 83' Bergwijn (A), 90' Osimhen (N)