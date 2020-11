Il Napoli spreca, il Sassuolo vola: è 2º

Quasi convinto di riprendersi almeno il punto di penalizzazione (il ricorso alla Caf sulla mancata partecipazione alla trasferta contro la Juventus si discuterà lunedì 9 novembre), il Napoli ne regala due al Sassuolo. Partita strana: meglio gli emiliani nel possesso e nel controllo del gioco, maggiori le chances da gol costruite dal Napoli ma puntualmente sprecate.

Senza Berardi, Djuricic e Caputo, i neroverdi non hanno rinunciato alla propria filosofia di gioco, costringendo gli avversari a rincorrere la palla, sfiancati dalla velocità dei cambi di gioco e dal pressing asfissiante. È mancata la qualità a centrocampo tra gli uomini di Gattuso, reparti più lunghi del solito e l'abituale spreco sotto rete, inaugurato da Osimhen che si è fatto respingere dopo pochi minuti la deviazione vincente da Consigli. Il Sassuolo ha giocato tranquillo, ordinato nelle marcature e in fase difensiva, cercando di saltare il primo sbarramento, per la verità riuscendoci spesso. Chissà se e fino a che punto hanno influito i postumi della trasferta europea, non è stata la squadra operaia di sempre, di fronte a un avversario che ama palleggiare e lo fa in maniera pregevole. Napoli troppo sotto ritmo rispetto alle sue caratteristiche, è mancata brillantezza dai suoi attaccanti, tutti per una serata al di sotto della sufficienza. Osimhen ha bissato il gol sciupato ancora una volta solo dinanzi al portiere, poi il Sassuolo ha preso campo e iniziato a menare le danze. L'ingenuità di Di Lorenzo (fallo su Raspadori inutile) costa il rigore trasformato da Locatelli, chiaro sintomo di scarsa lucidità: dopo è un attaccare continuo ma confuso dalle parti di Consigli, graziato da Lozano e Mertens, e ancora da Osimhen. tre gravi errori sotto rete del nigeriano.

E così mentre il Napoli affanna e si perde dietro le proteste per un presunto rigore non concesso su Osimhen, il Sassuolo vola in contropiede e in pieno recupero assesta il secondo gancio al volto di Ospina con Lopez. Sempre più sorpresa del campionato e in solitudine al secondo posto, tocca adesso a De Zerbi indossare i panni dell'anti-Pioli.