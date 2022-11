Il Napoli vuole l'"Euro 6" storico per gettare le basi della fuga in Italia

Il Napoli ad Anfield per continuare a guardare il Liverpool e il resto della Champions dall'alto in basso. Il Napoli che va a giocare in casa dei Reds con il vantaggio di poter vincere il girone anche perdendo 3-0. Una partita che al momento del sorteggio poteva sembrare la più difficile della stagione e che invece si riduce a poco più di un'amichevole. Perché questo straordinario Napoli ha tutti i numeri per far saltare il banco. Non solo in Europa, visto che ha già 5 punti di vantaggio in campionato dopo 12 giornate, pur avendo raccolto lo stesso bottino di un anno fa (32 punti), segno che le altre sono peggiorate, a partire dal Milan che nel 2021 condivideva il primato con gli azzurri a questo punto della stagione. Non solo, ma per trovare un margine così ampio della capolista al 12° turno bisogna tornare indietro di quattro anni, quando lo stesso Napoli inseguiva la Juve a 6 lunghezze. E sabato Spalletti può addirittura aumentare il vantaggio nel big match di Bergamo contro la seconda.

Però prima c'è da chiudere nel migliore dei modi questo sorprendente girone di Champions, visto che la «squadra più in forma al mondo», Jurgen Klopp, può essere la seconda italiana nella storia della Champions a chiudere il girone a punteggio pieno, 30 anni dopo il Milan di Capello. Un exploit riuscito solo 10 volte in tutta la storia della Champions e che un anno fa firmarono proprio le due avversarie degli azzurri in questa stagione, il Liverpool e l'Ajax (oltre al Bayern, che se battesse l'Inter potrebbe essere la prima a centrarlo due volte di fila). Onestamente più difficile, anche per questo FantaNapoli, eguagliare il record di gol in un girone di Champions realizzato dal PSG nel 2017 con 25 reti. Ma forse Spalletti (che è a quota 20) ha deciso di non risparmiare i suoi big anche per questo...