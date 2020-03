Nations League, l'Italia pesca bene: Olanda, Polonia e Bosnia nel girone

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha vinto la prima edizione della Uefa Nations League che ha avuto un grande seguito e un grande successo. Nel tardo pomeriggio di oggi sono stati sorteggiati ad Amsterdam i gruppi delle quattro leghe. L'Italia di Roberto Mancini è stata abbastanza fortunata dato che è stata sorteggiata nella Lega A e nel gruppo 1 con Polonia, Bosnia e Olanda. Tranne gli orange, finalisti della scorsa edizione, le altre due nazionali sono sì temibili ma ampiamente alla portata degli azzurri che hanno evitato Germania e Croazia. Prima però ci saranno da affrontare gli Europei del 2020 dove l'Italia di Roberto Mancini è una delle favorite alla vittoria finale anche se dovrà vedersela con nazionali agguerrite come Francia, Germania, Spagna e Croazia.

Nel gruppo 2 della Lega A ecco l'Islanda, la Danimarca, il Belgio e l'Inghilterra, mentre nel gruppo 3 sono state inserite la Croazia, Svezia, Francia e Portogallo a costituire un girone di ferro. Chiude il gruppo numero 4 con Germania, Ucraina, Spagna e Svizzera. Chi vincerà i rispettivi gironi parteciperà alla fase finale della Uefa Nations League nel mese di giugno del 2021 con semifinale e finali primo-secondo e terzo-quarto posto. Le ultime classificate nei rispettivi gironi retrocederanno in Lega B e così via per tutte le altre leghe.

Ecco di seguito i quattro gruppi della Lega B: chi vince il girone conquista la promozione, chi arriva ultimo retrocede in Lega C:

Lega B

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Irlanda, Finlandia, Galles

Le quattro vincitrici dei gironi conquisteranno la promozione in Lega B mentre le due squadre della Lega C retrocederanno in Lega D per la terza edizione del torneo nel 2022-23

Lega C

Gruppo 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

Lega D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia e Isole Far Oer

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

Ecco il calendario completo con la Uefa Nations League che prenderà il via il 3 settembre del 2020 e si chiuderà tra il 2 e il 6 giugno nel 2021:



Giornata 1: 3–5 settembre 2020

Giornata 2: 6–8 settembre 2020

Giornata 3: 8–10 ottobre 2020

Giornata 4: 11–13 ottobre 2020

Giornata 5: 12–14 novembre 2020

Giornata 6: 15–17 novembre 2020

Sorteggio fase finale ancora da confermare

Fase finale: 2–6 giugno 2021

