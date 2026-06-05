Nazionale, più che la vittoria conta il messaggio del ct

La giovanissima Italia spuntata sorridente dalla serata umida vissuta in Lussemburgo non ha svelato nessun mistero gaudioso. Sapevamo già, prim'ancora di lasciare Coverciano addirittura, di poter contare, tra quel gruppo misto allestito dal ct ad interim Baldini, sul talento maturato di Donnarumma capitano disponibile agli straordinari rispetto ad suoi colleghi già al mare, e su quello in via di completa maturazione di Pio Esposito (foto Figc). Non per caso sono due esponenti di punta di Inter e Manchester City e non esattamente due debuttanti. Così come ha di sicuro un futuro, alle loro spalle, Pisilli (e non solo per il palo centrato nella ripresa), insieme a qualche altro giovanotto che ha trovato spazio e valorizzazione in altri tornei europei a dimostrazione di quello che resta il virus allarmante del nostro calcio. E cioè tenere le porte della serie A sbarrate alle promesse delle nazionali giovanili anche per motivi economici. Se Palestra - che ieri ha lasciato il ritiro azzurro come Cherubini -, dopo un anno da titolare in serie A col Cagliari, vale i 54 milioni reclamati dall'Atalanta (idem l'anno scorso per il difensore Leoni ceduto dal Parma al Liverpool per 40 milioni) si capisce perfettamente una parte della questione. Che non è soltanto tecnica. Per fortuna la consistenza del rivale (il Lussemburgo è al numero 98 della classifica) ha consentito agli azzurri di incartare il successo senza produrre danni alla futura nazionale (per il prossimo mondiale conterà il punteggio raggiunto nella Nations league) in attesa della sfida più impegnativa con la Grecia.

Baldini ha avuto coraggio, ha voluto premiare i suoi ragazzi, ha parlato prima e dopo l'appuntamento da educatore perché questo è il ruolo che ha voluto interpretare e l'ha fatto con lode (specie il riferimento alle famiglie che gli consegnano i figli ai cancelli di Coverciano). Quello che stona è invece l'eccesso di enfasi nella telecronaca Rai per qualche buona giocata: non avevamo sotto gli occhi la nuova Olanda di Cruyff. Interessava capire se dietro i due-tre elementi di valore ci fosse qualche altro esponente da seguire con interesse, come Koleosho che mastica l'italiano ai microfoni ma ha il calcio nelle vene.

Così come stona l'"amichettismo" esibito nei confronti di Baldini - Silvio di qua, Silvio di là - come se si fosse al bar con gli amici a esibire una vecchia amicizia. Dividere ancora il calcio italiano in devoti al gioco e in devoti al risultato vuol dire continuare a prendersela col dito che indica la luna invece che guardare la luna.