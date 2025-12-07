Nerazzurri forti e cinici e oggi a Napoli scherzi a parte

Il Como a San Siro sbaglia il primo esame di maturità, bocciato nei gol e non soltanto. L'Inter non si è fatta incantare, Lautaro Martinez, malato immaginato da chi non conosce l'orgoglio dell'argentino, ha subito presentato le credenziali, la squadra di Fabregas ha giocato come sa, buona circolazione di palla, eleganza di tocco ma la velocità e il cinismo feroce degli interisti hanno scompigliato il manierismo lariano, una nota: il raddoppio di Thuram spiega come una squadra che ha due attaccanti, uno, campione del mondo, l'altro, vice, può e deve puntare al titolo e alla coppa europea. Chivu va al primo posto e prepara quella che da sempre è una sfida affascinante di champions league ma il Liverpool è ottavo in Premier dopo il pareggio di Leeds. Serissima la situazione della Fiorentina. C'era anche Paolo Vanoli in quel maligno campionato che si concluse nel maggio del 2002 con la retrocessione in B. C'erano anche il capitano Angelo Di Livio e Daniele Adani in quell'anno orribile, c'è di nuovo Paolo Vanoli, gestisce invano questa Fiorentina che continua a perdere e scivola verso un altro finale umiliante.

Stasera al Maradona partita da scherzi a parte, Conte sulla panchina del Napoli può mandare in crisi l'ex amante, Spalletti alla guida della Juventus torna nello stadio del suo scudetto, non esibirà il tatuaggio souvenir ma non può avere nostalgie. Conti sospesi tra i due club, si prevedono novanta e più minuti di botte e botti poco natalizi. Il Milan attende notizie proprio da Napoli, domani sera contro il Torino può riprendersi il primato.