La scarpa, poi la minaccia: Nicola scatenato in campo

La Salernitana di Davide Nicola è più viva che mai e dopo aver vinto il recupero di campionato contro l'Udinese, per 1-0 al 93', ha concesso il bis a distanza di pochi giorni battendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Mattatori dell'incontro il gigante Djuric e Bonazzoli che hanno così reso vano il momentaneo pareggio viola siglato da Riccardo Saponara. La squadra campana è dunque "viva" ma il suo allenatore lo è ancora di più e quanto successo allo stadio Arechi lo testimonia.

La furia di Nicola

I tifosi della Salernitana hanno assistito ad una scena che difficilmente si vede su un campo di Serie A: il loro tecnico, infatti, se l'è presa con un suo giocatore per un grave errore. Le telecamere hanno pizzicato Nicola mentre si toglie una scarpa minacciando di lanciarla all'indirizzo del malcapitato. L'ex tecnico di Genoa e Torino, infatti, crede moltissimo alla salvezza e solo qualche giorno fa aveva promesso l'ennesimo fioretto in caso di salvezza (che fino a due partite fa sembrava impossibile e che ora dista solo pochi punti). Nicola ha infatti affermato che la Salernitana si dovesse salvare andrà a piedi fino al Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco.

Social roventi

Queste immagini hanno divertito e non poco il popolo del web, con i tanti utenti pronti ad esaltare il comportamento di Nicola: "Davide Nicola che si toglie una scarpa e minaccia di tirarla a un suo giocatore dopo un errore apice indiscusso e probabilmente imbattibile della stagione sportiva 2021/22", e ancora: "Nella sintesi di tutte le mamme italiane al colmo dell’ira “vieni qua, non ti faccio niente”, ​"Davide Nicola inc... agita in mano la scarpa contro uno dei suoi che aveva sbagliato", "Si, ha usato la sua scarpa scarpa a mo' di vecchia ciabatta per minacciare un suo giocatore. Con nome di battesimo, metodi bruschi e potenziali salvezze insperate, Davide Nicola ha decisamente ottenuto la palma di erede di Ballardini" e tanti altri commenti di questo genere.

La verità è che l'ex allenatore del Torino ha ottenuto tre grandi vittorie nelle ultime tre giorante contro Verona, Udinese e Fiorentina, con quest'ultima in piena lotta per un posto in Europa. Se dovesse riuscire anche in questa impresa, Nicola avrebbe compiuto l'ennesimo capolavoro della sua carriera e forse ancor più difficile della salvezza conquistata con il Crotone nel 2016-2017 quando prese in corsa la squadra portandola alla permenanenza in Serie A.