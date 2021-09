Oggi il CR7 day "vietato" agli inglesi

Tutti in piedi per CR7, a Old Trafford, e tutti sul divano in giro per il mondo, tranne che nel Regno Unito: perché, facendo leva sull'articolo 48 dello statuto Uefa, la Federazione inglese vieta le dirette calcistiche sul territorio nazionale dalle 14.45 alle 17.15 ora locale. Per proteggere i campionati minori e fare sì che chi vuole vedere calcio debba andare allo stadio. Qualcuno non gradisce, altri acquistano sottobanco decoder di emittenti straniere, la maggioranza però il problema nemmeno se lo pone, perché l'abitudine alle dirette del sabato pomeriggio mai c'è stata. La ripresa della Premier League non può prescindere dunque dal ritorno in campo di Cristiano Ronaldo con la maglia numero 7 dello United contro il Newcastle allenato da Steve Bruce, ex capitano proprio della metà rossa di Manchester nel periodo in cui con Alex Ferguson cominciavano ad arrivare trofei a raffica.

Mentre leggete queste righe il conto delle Ronaldo 7 vendute su internet sarà aumentato, ma a ieri eravamo ad un incasso di oltre 220 milioni di euro, 15 dei quali finiti sul conto dello United che avrebbe dunque già recuperato i soldi versati alla Juventus. Tema dominante di una giornata di Premier che propone anche una partita curiosa anche se di basso profilo internazionale: Brentford-Brighton è infatti una sfida salvezza ma anche tra due presidenti che hanno fatto fortuna con le scommesse. Quello del Brighton, Tony Bloom, 51 anni, è partito dal tavolo di gioco, dove era noto come The Lizard, La Lucertola, per il suo sangue freddo, mentre il suo avversario Matt Benham, laureato in fisica a Oxford, ha lavorato per 15 anni per una grande banca, diventandone anche vicedirettore, prima di applicare al mondo delle scommesse criteri matematici avanzati. Passando anche per una delle società di Bloom, che utilizzano strumenti simili. I due si sono lasciati maluccio e ora si ritrovano, quasi senza crederci, in Premier League. Scommessa vinta.