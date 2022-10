Pallone d'oro 2022: i candidati e dove vedere la cerimonia in diretta

Questa sera a Parigi si assegnerà il Pallone d'Oro 2022 con Karim Benzema grande favorito alla vittoria finale. Il bomber francese del Real Madrid, grande protagonista della Champions League vinta dai blancos, dovrebbe succedere a Lionel Messi che vinse a sorprese nel 2021scaturendo un mare di polemiche visto che Robert Lewandowski forse l'avrebbe meritato molto di più rispetto all'argentino.

Il vincitore dell'anno scorso (con polemiche)

Tra non poche polemiche l'anno scorso si aggiudicò il premio Lionel Messi, autore di una stagione più che anomala e negativa con la maglia del Psg. Robert Lewandwoski, grande favorito per tutti alla vigilia della cerimonia di premiazione, che fu addirittura disertata da CR7: "E' un onore per me aver lottato con Lewandowski. Credo che meriti il Pallone d'Oro, l'anno scorso tutti concordavano sul fatto che il vincitore sarebbe stato lui. France Football dovrebbe riconoscerti tutti gli onori che meriti. Spero che France Football possa risarcirti, saresti stato il giusto vincitore l'anno scorso - ha aggiunto l'argentino - Non è stato assegnato per la pandemia e credo che anche tu dovresti averlo in casa".

I candidati alla vittoria finale

Sono trenta i candidati alla vittoria finale con Lionel Messi e Neymar esclusi eccellenti da questa classifica. Della Serie A sono presenti tre giocatori, uno della Juventus, Dusan Vlahovic, e due del Milan, Mike Maignan e Rafael Leao: questi tre però difficilmente vinceranno il Pallone d'oro. Al netto che Karim Benzema, salvo colpi di scena clamorosi, dovrebbe vincere a mani basse per la sua stagione strepitosa al Real Madrid, anche se ci sono due giocatori che potrebbero insediare il francese: Erling Braut Haaland e Kylian Mbappé.

Oltre ai sei sopracitati, ecco gli altri 24 candidati alla vittoria finale: Nkunku, Salah, Courtois, Kimmich, Alexandre-Arnold, Vinicius, Lewandowski, Bernardo Silva, Luis Diaz, Fabinho, Mahrez, Son, Casemiro, Foden, Kane, Nunez, Mané, De Bruyne, Haller, Modric, Cancelo, CR7, Rudiger, van Dijk.

Dove si può vedere la cerimonia

L'assegnazione del Pallone d'Oro 2022 verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro, dalle ore 19.45 di lunedì 17 ottobre 2022 sul Canale 20 di Mediaset. Sarà inoltre possibile seguirla sintonizzandosi su SkySport24, canale 200 della piattaforma satellitare. Si potrà seguire anche in streaming, per quanto riguarda Mediaset tramite l'app gratuita di Mediaset Play, accedendovi dal portale ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su smartphone e tablet, mentre i clienti Sky potranno utilizzare l'app di Sky Go. Inoltre c'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.