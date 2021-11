Pantani, dopo l'antimafia forse si riparlerà dei suoi successi

Ci sono campioni di cui non vorremmo mai parlare al passato, atleti di prima grandezza che ci hanno donato giornate memorabili, rimaste scolpite negli annali dello sport. Atleti che, come le nostre mamme o i nostri papà, vorremmo eterni. Guai a vederli invecchiare: gli eroi sono tutti giovani e belli, cantava Francesco Guccini. E allora vorremmo che non finissero mai le storie di Pietro Mennea e Sara Simeoni, di Alberto Tomba e Valentino Rossi, così come quella di Federica Pellegrini. Troppo grandi per invecchiare, per vivere un declino.

Marco Pantani questo privilegio non l'ha avuto. Lui non è stato eroe, anche se quando ci ha lasciato era ancora maledettamente giovane e bello. Ma di lui, di questo atleta immenso e complesso, ci è rimasto il vuoto più presente di sempre. Ieri si è tornati a parlare nuovamente del caso Pantani. È di queste ore infatti la notizia che i magistrati della procura di Rimini hanno aperto un nuovo fascicolo di indagine (su impulso della Commissione Parlamentare dell'Antimafia) contro ignoti per fare luce sulla scomparsa del fuoriclasse romagnolo trovato morto in un hotel di Rimini nel giorno di San Valentino del 2004.

Secondo quanto scrive Manuel Spadazzi sulle pagine del Resto del Carlino, nei giorni scorsi il procuratore capo Elisabetta Melotti e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi hanno ascoltato per un paio d'ore la signora Tonina. La madre del Pirata ha dichiarato di aver consegnato agli inquirenti un memoriale di 51 pagine.

A seguire mamma Tonina, in questa nuova fase della vicenda (la terza), ci sono gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi che proveranno a ricostruire le ultime 72 ore di vita del ciclista vincitore del Giro e del Tour del '98. Ci sono campioni di cui non vorremmo mai parlare al passato; ci sono campioni di cui vorremmo parlare solo delle loro imprese.