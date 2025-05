Roland Garros, Sinner avanti di due set con Rinderknech

Ascolta ora 00:00 00:00

Solido, forte, già preparato mentalmente e fisicamente per affrontare i tre set: Jannik Sinner ha già sfoderato i suoi colpi migliori nel corso della gara d'esordio al Roland Garros che sta vincendo contro il tennista francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel campo centrale del Philippe Chatrier il numero uno del mondo ha strappato applausi, adesso manca soltanto il terzo set per chiudere l'incontro.

La gara in diretta: terzo set

Questa volta inizia il turno di battuta Rinderknech che non sbaglia e si prende due palle break nel secondo game con Sinner che annulla in un primo momento ma poi il francese strappa per la prima volta nell'incontro il punto sul servizio di Jannik, 2-0 inatteso. Primo passaggio a vuoto della gara per Sinner che subisce il ritorno di Rinderknech che va sul 3-0. In maniera ancora più sorprendente, Jannik perde anche il secondo break consecutivo ed è sotto 4-0 al terzo set. Con un nastro "fortunato", Sinner recupera immediatamente uno dei due break, accorcia 4-1.

Primo set a Jannik

Al pronti via, la gara è subito molto equilibrata con il francese che senza timore gioca in attacco e prova ad anticipare le mosse di Sinner: si rimane in equilibrio fino al 4-4 dove nessuno dei due riesce a strappare un break (ma l'altoatesino ne annulla ben tre al terzo game). Nono gioco con Sinner avanti 5-4 e nel momento decisivo del primo set, sul servizio di Rinderknech, ecco che arriva l'accelerazione del campione che si procura due palle break e riesce a chiudere 6-4 dopo 41 minuti di gioco.

Sinner vince anche il secondo

Il secondo set vede un iniziale equilibrio ma che stavolta viene spezzato molto prima, al quarto game, quando la Volpe Rossa sale in cattedra strappando un importantissimo break che lo porta 3-1 e gli consente di allungare 4-1 sul turno di battuta successivo.

In questa fase iniziale del Roland Garros Sinner appare davvero molto solido e sicuro di sè, un ottimo iniziio di torneo. Nessuno dei due perde più il turno di servizio, Jannik chiude anche il secondo set a suo favore con il punteggio didopo un'ora e 17 minuti.