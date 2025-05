"Gli uomini mi hanno sempre detto che sono asessuata, finché ho incontrato lei..."

Pixabay

Lo confesso, non ho mai amato il sesso, i rapporti fisici sono per me molto sopravvalutati. Da ragazzina, la «prima volta» non mi ha fatto né caldo né freddo. Sono una donna di 45 anni, mi chiamo Viviana, lavoro nel settore della ricerca alimentare, nel Nord Italia. Ho avuto storie amorose nella mia vita che si sono spente «per la mancanza di passione». L’accusa che mi sono sentita rivolgere dagli uomini è che sono «asessuata». Circa cinque anni fa, quindi, ho deciso di metterci una pietra sopra e mi sono buttata a coltivare amicizie, sia maschili sia femminili, evitando complicazioni sentimentali, o giù di lì. Questo, fino a oggi: da qualche mese, infatti, ho incontrato una donna della mia età, Fosca, molto interessante intellettualmente, una scrittrice con una vita da romanzo. Dopo una festa, data da un mio amico sul lago di Garda, ci siamo riviste in città e, incontro dopo incontro, tra noi è partita una relazione, che definirei «particolare», forte intesa mentale, avventure artistiche e giochi erotici. Preciso che non mi era mai capitato prima; e per quel che so, così anche per la mia compagna, anche se forse in gioventù, nel collegio femminile qualcosa per lei c’è stato. Arrivo al dunque: una sera, il giovane figlio di Fosca è rientrato a casa, senza avvisare, e ci ha sorprese nella stanza da letto nel pieno di un rapporto. È scoppiato il finimondo. Ora Fosca è molto confusa e non mi vuole vedere; tutto si è fermato a causa della crisi con il figlio (comunque maggiorenne). Non ci sentiamo da settimane e io soffro tantissimo e non so come affrontare la situazione. Chiedo una sua opinione, anche una critica se il caso. Certo, so che ci sarà chi riderà di me, di noi, leggendo la lettera, ma il nostro è vero amore...

Viviana Z.

Cara Viviana, non vedo chi (e perché) dovrebbe ridere di voi. Essere sorpresi dai figli durante un rapporto sessuale è una cosa che ci si augura non accada mai, ma che può capitare a chiunque. Credo che lei e Fosca vi ritroverete a tempesta conclusa. Le lasci il tempo di affrontare questa cosa e di farla affrontare a suo figlio. Sarebbe successo un finimondo anche se il ragazzo avesse sorpreso la madre in compagnia di un uomo che non è il padre. Qui, le cose da metabolizzare sono almeno un paio... maggiorenne o no.