"Papà ha ancora 2-3 step da superare...", il figlio di Tacconi rompe il silenzio

Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono stazionarie e fanno ben sperare, anche se il figlio ci vuole andare con i piedi di piombo. Andrea, infatti, dalla sua pagina ufficiale di Facebook ha spiegato: "Papà deve superare ancora 2-3 step importanti, se non ci saranno complicanze verrà spostato in un nuovo reparto a breve". L'ex portiere della Juventus e della nazionale è ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale e dopo essere stato per circa un mese in terapia intensiva, dallo scorso 21 maggio è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia.

Quando fu trasferito, fu il direttore della Neurochirurgia Andrea Barbanera a spiegare il quadro clinico di Tacconi: "Ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane".

La verità è che il decorso ospedaliero di Tacconi si sta svolgendo, come giustamente succede in questi casi delicati, in maniera lenta a graduale. Tre settimane fa, ad esempio, si videro i primi miglioramenti dopo l'esito dell'ultima Tac ritenuta buona:

Le sue condizioni di salute fortunatamente stanno migliorando di giorno in giorno ma è ancora presto per fare previsioni e per considerarlo definitivamente fuori pericolo. La sua fortuna è quella di essere stato preso in tempo e di avere a suo servizio un equipe medica che sta cercando in tutti i modi di farlo tornare ad una vita normale anche se molto dipenderà da come reagirà il suo corpo.