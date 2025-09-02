Paperon Gigio fa "ricca" anche la Nazionale

All'ora di pranzo, ieri a Coverciano, nella casa della Nazionale, è partito all'improvviso un brindisi. Rino Gattuso lo ha dedicato alla news ufficiale del trasferimento di Gigio Donnarumma, portiere titolare e capitano del club Italia, dal Psg al Manchester City di Guardiola. Un affare di quelle dimensioni (tra costo del cartellino - 35 milioni - e stipendio milionario a Gigio - si parte da 15 milioni fino a 17 al quinto anno - una cifra monstre) non può essere stato concluso sul gong del mercato ma preparato in largo anticipo e divenuto ufficiale solo col passaggio di Ederson al Fenerbahce. Il passaggio in Premier league per Gigio è già una promozione sul campo a dispetto della scelta del Psg e di Luis Enrique di considerarlo "non adatto" al calcio moderno dei campioni d'Europa nel quale il portiere dev'essere bravo anche con i piedi e non solo con le mani. Per lui ci sarà un battesimo del fuoco dopo l'intermezzo azzurro dei prossimi giorni: debutto in campionato con il derby di Manchester (14 settembre con l'United) e 4 giorni dopo nel derby personale col Napoli per la prima del girone di Champions league.

Gigio ha commentato privatamente l'affare e sotto sotto deve aver brindato pensando al fatto di liberarsi dell'ostile stampa francese che lo aveva eletto spesso a bersaglio di velenose critiche. Di sicuro la maggiore soddisfazione è quella di Gattuso. Avere Donnarumma - già allenato ai tempi del Milan - impegnato in prima linea nella capitale del calcio europeo è una garanzia assoluta che cancella qualche timido timore circolato nell'ambiente dopo la rottura con i parigini. Significa poter contare su uno dei pochi fuoriclasse del calcio italiano nella rincorsa alla qualificazione mondiale.

Ha fatto festa anche il suo manager, Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, che dal ricco trasferimento ha incassato la sua bella fetta di torta. Infine anche per la famiglia di Gigio, si tratta di una notizia rassicurante. Con quello stipendio in banca, le future generazioni dei Donnarumma potranno vivere di rendita.