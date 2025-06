Messi, 4 schiaffi dal "suo" ex Psg

Il Paris Saint-Germain non fa sconti e quando vede un'Inter, come nella finale di Champions, decide che è il momento di spazzarla via. Così è successo anche negli ottavi di finale del Mondiale per Club, in cui la squadra di Luis Enrique ha dominato un'altra Inter, quella di Miami di Leo Messi. Un 4-0 che non ammette repliche, tutto concentrato in un primo tempo dove i parigini hanno dominato, facendo fare agli statunitensi quasi una brutta figura. Quattro gol in 45 minuti più recupero e nessuno con un attaccante, visto che sono andati a bersaglio due volte Joao Neves, in un caso un'autorete dello stopper Aviles e infine timbro di Hakimi, consueto trattore sulla fascia destra. Nessuna reazione da parte dell'Inter Miami, dove a parte Messi ci sono altri ex del Barcellona, abbondantemente sul viale del tramonto come Jordi Alba, Busquets (disastroso sul 2-0), Suarez e in panchina Mascherano. Almeno non si è assistito a un crollo totale.

Livello troppo diverso tra le due squadre, nonostante il Psg avesse dimostrato qualche disattenzione contro il Botafogo 10 giorni fa: solito centrocampo di piedi e cervelli fini quello di Luis Enrique, con Neves a giganteggiare come gol ma sempre ben supportato da Vitinha e Fabian Ruiz.

Per Donnarumma un matinée (locale) in tutta tranquillità, disturbato solo nel secondo tempo da uno sparuto tentativo di testa di Messi, davvero l'ultimo ad arrendersi. Il fuoriclasse argentino dovrà decidere cosa fare, peraltro, in preparazione al Mondiale con la sua nazionale in programma nell'estate 2026: col contratto in scadenza a fine dicembre tutto può succedere.

Intanto ha visto che la sua ex squadra, il Psg, dove aveva militato dal 2021 al 2023, senza di lui gioca e vince in tutta serenità, diretta dal suo ex allenatore al Barcellona, Luis Enrique. Ora per i parigini ai quarti di finale Flamengo o Bayern.