Tutti i segreti sullo yacht di CR7. E un particolare non sfugge al Fisco

CR7 è ormai in Italia da due anni e ha dimostrato di essersi integrato al meglio nel Bel Paese. Il portoghese in compagnia della sua famiglia composta dai figli e da Georgina Rodriguez si sta godendo le meraviglie nostrane. Il suo recente passaggio a bordo del suo lussuosissimo yacht a largo di Celle Ligure ha sorpreso un po' tutti. Secondo quanto riporta il corriere.it il fuoriclasse di Funchal non vedeva l'ora di testare il suo nuovo gioiello acquistato un mese fa e rigorosamente costruito in Italia.

La ricostruzione

Cristiano Ronaldo ha deciso di farsi queso piccolo regalo e si era recato lui stesso a sceglierlo a Viareggio nei cantieri della Azimut-Benetti, gruppo italiano fondato da Paolo Vitelli. L'attaccante della Juventus ha scelto uno dei modelli più belli, costosi e lussuosi: il Grande 27. Secondo indiscrezioni provenienti dagli ambienti nautici trapelano diverse notizie in merito a questo affare che solitamente, fino all'anno scorso, noleggiava il panfilo in Africa I da una nota compagnia di charter. Il suo attuale yacht batte bandiera italiana e questo a livello fiscale, per l'Italia, è un particolare da non sottovalutare. Il prezzo base è di 5 milioni e 750 mila euro ma quello che ha speso Ronaldo sarà sicuramente di più dato che il suo yacht è dotato di ogni optional possibile ed immaginabile.

Una yacht da sogno

Il gioellino di CR7 è lungo ben 27 metri. ha delle enormi vetrate panoramiche che danno l'affaccio sul mare ed è stato progettato propriamente per sfruttare tutti gli spazi per offrire tutto il comfort possibile e immaginabile. Le cabine presenti sono cinque con ben sei bagni cabine e sei bagni, uno per stanza più quello degli ospiti. L'equipaggio è altresì dotato di alloggio e bagno, giusto per non farsi mancare niente. Per quanto concerne la struttura lo yacht è completamente fatto in fibra di carbonio pesa 93 tonnellate, ed è spinto da due motori V12 «Man» da 1.900 cavalli e può raggiungere la velocità massima di 28 nodi (51,856 km/h) mentre quella di crociera è di 24 (44 km/h circa). La capacità dei serbatoi è di 9.500 litri, quanto basta per affrontare lunghe traversate del Mediterraneo.

