"Passa la palla, testa di...". La furia di Conte verso un suo calciatore

Il Tottenham di Antonio Conte è caduto, per 2-0, sotto i colpi del Manchester United di Erik ten Hag ma quello che è maggiormente balzato all'occhio è stato il nervosismo del tecnico leccese. 43' del primo tempo, la sfida dell'Old Trafford è ancora sullo 0-0 e gli Spurs sono in difficoltà.

Le telecamere inquadrano un inviperito Conte inveire nei confronti di un suo giocatore, esprimendosi in italiano: "Passa la palla, testa di c...". Non è dato a sapere con chi ce l'avesse l'ex tecnico di Inter e Juventus ma in campo c'erano solo tre giocatori che potevano comprenderlo: l'ex Atalanta Cristian Romero, l'ex nerazzurro Ivan Perisic e l'ex bianconero Rodrigo Bentancur. Secondo i rumors Conte ce l'aveva proprio con il centrocampista uruguaiano ex Juventus, che però non ha avuto alcuna reazione nei confronti del tecnico.

Antonio Conte esprime un suo leggerissimo disappunto per un passaggio sbagliato da parte di un suo difensore durante la sfida tra Tottenham e Manchester United.... pic.twitter.com/7XtKn7yOgl — Roberto Serra (@roserra757) October 19, 2022

Occasione persa

Nella ripresa le reti di Fred e Bruno Fernandes hanno regalato il successo al Manchester United, con il Tottenham che è rimasto fermo al palo. Un successo degli Spurs, infatti, avrebbero permesso alla squadra di Conte di portarsi temporaneamente a meno uno dall'Arsenal capolista, con i Gunners che dovranno giocare l'undicesima giornata di Premier League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

La svolta

Conte è subentrato al Tottenham nel mese di novembre del 2021, ereditò una squadra in piena crisi di identità, ben sotto la metà della classifica di Premier League. Nel giro di sei mesi l'ex tecnico di Inter e Juventus è riuscito in un vero e proprio miracolo sportivo portando gli Spurs al quarto posto finale che vuol dire Champions League. Quest'anno il Tottenham sta addirittura lottando per vincere il campionato inglese. Sette vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (con quella di ieri) lo score attuale del Tottenham che ha realizzato 22 reti e ne ha subite 12.

In Champions la squadra inglese è prima nel suo girone con 7 punti, uno in più rispetto a Sporting Lisbona e Marsiglia, a più 3 sull'Eintracht Francoforte ultimo. Tutto è ancora possibile con le quattro squadre che hanno la chance di staccare il pass per gli ottavi di finale. Per Conte è fondamentale accedere al turno successivo e per farlo dovrà fare risultato in casa contro i portoghesi ( e potrebbe anche bastare) o eventualmente nell'ultimo infuocato turno, a domicilio, contro i francesi del Marsiglia. La stagione è ancora lunga ma il tecnico leccese sogna di portare almeno un titolo nella bacheca degli Spurs che sarebbe l'ennesimo capolavoro della sua carriera.