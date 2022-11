Passaro, una carriera liscia come l'olio

Il segreto di Francesco Passaro è in un castello vicino a Perugia. Oggi sarà in campo alle Next Gen Finals di Milano, un premio per uno che ha scalato quasi 500 posizioni in un anno per arrivare al suo attuale best ranking (119). Ma oltre a talento e sacrificio il 21enne di Perugia ha un asso in più: l'olio d'oliva. Tutto nasce nel Castello Monte Vibiano Vecchio, a Marsciano, dove Lorenzo Fasola Bologna che di Passaro è il manager produce appunto olio e vino. Da qui l'idea di un nuovo genere di integratori alimentari: «Mio padre aveva anni fa capito l'importanza dell'idrossitirosolo, un composto vegetale antiossidante presente nell'olio. Così è nata una linea che aiuta anche gli sportivi a star bene e ad essere fisicamente pronti. Francesco non ne può più fare a meno». Dalla natura al top della classifica insomma, visto appunto il percorso di Passaro nel 2022: «Ho vinto il mio primo torneo Challenger e la mia prima partita nel circuito ATP. Un vero sogno essere qui». Con lui in questi giorni milanesi ci saranno anche Musetti e Arnaldi, e proprio il fatto di avere a fianco Lorenzo è un regalo: «Lui Sinner, Berrettini, Sonego e gli altri ragazzi nel circuito, per noi che siamo un po' indietro, rappresentano uno stimolo. Ed anche un aiuto: diciamo che io posso fare progressi senza molta pressione addosso». Anche sui campi veloci, lui considerato un terraiolo: «È vero che Alcaraz a 18 è numero uno, che Jannik e Lorenzo hanno un anno meno di me. Ma io ho cominciato più tardi e sto recuperando». Vedendolo in allenamento non manca nulla, ora il test nel torneo rimasto orfano di Rune (il vincitore di Parigi) e con regole diverse: tre set su cinque, set ai 4 game, cambio campo dopo 3 game, 15 secondi tra un servizio e l'altro dopo ace, doppio fallo e risposta in rete. «Ma io mi adatto a tutto». E infatti il suo manager conferma: «Francesco impara subito, è una spugna». Piena d'olio.

Programma di oggi: ore 14 Lehecka-Passaro, Musetti-Tseng. Ore 19.30 Arnaldi-Nakashima, Draper-Stricker. Diretta Tv Supertennis, che trasmetterà anche la Billie Jean King (la Davis femminile) in programma a Glagow.