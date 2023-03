Pedro non basta, Lazio ribaltata in casa

Un inizio di gara promettente e spettacolare, con la ciliegina del bel gol di Pedro. Poi la Lazio viene ribaltata in casa dagli olandesi dell'Az nell'andata degli ottavi e ora l'avventura in Conference League rischia di essere già al capolinea. Manca Immobile, è vero, ma quest'anno le assenze del bomber biancoceleste sono state meno decisive di altre stagioni, se è vero che la Lazio senza il suo attaccante principale ha perso solo 4 volte.

Il ko di ieri nasce così dalle tante occasioni sprecate, in particolare da Felipe Anderson, falso nove della truppa di Sarri, ma anche perchè la squadra di Sarri si mostra molto incerta nel gioco e lontana dalla prestazione di venerdì che aveva portato la vittoria sul campo del Napoli. L'Az, partita nel cammino di Conference League dal primo turno di qualificazione ovvero dal 21 luglio 2022, attende gli avversari nei primi venti minuti e prova a rispondere una volta subito lo svantaggio, nato da un'azione combinata del tridente laziale: Felipe Anderson apre per Zaccagni che si concede il suo quinto assist stagionale, Pedro di sinistro a centro area realizza la terza rete personale in Europa.

Gli olandesi si affidano ai guizzi di Karlsson. Lo svedese è l'uomo assist dei gol - uno per tempo del greco Pavlidis e dell'ungherese Kerkez, ma anche del pallone che Mijnans spedisce sul palo con la deviazione involontaria di Cataldi. Nel mezzo, quasi alla fine della prima frazione, la traversa di Milinkovic-Savic. Poi più tentativi per la Lazio (12 alla fine) ma meno precisione rispetto agli olandesi cinici sotto porta. Giovedì ad Alkmaar sarà dura ribaltare l'1-2 di ieri.