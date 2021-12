Esplode l'ira di Spalletti: "Perché non lo volete far vedere?"

Il Napoli di Luciano Spalletti ha fatto tutto da solo: è passato in vantaggio a Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Fabian Ruiz e Dries Mertens, si è fatto poi recuperare dalle reti di Scamacca e Ferrari e nel finale ha incassato anche il 3-2 da parte di Gregoire Defrel annullato poi dal Var per fuorigioco. Con questo punto conquistato gli azzurri sono sempre primi a quota 36 punti, a più uno sul Milan di Stefano Pioli e a più due sull'Inter di Simone Inzaghi e attenzione all'Atalanta di Gian Piero Gasperini quarta a 31 punti e dunque potenzialmente in lotta per giocarsi il titolo. Questo pareggio ha suscitato il nervosismo di Luciano Spalletti che ai microfoni di Dazn si è mostrato polemico nel commentare il gol del 2-2 del Sassuolo, da lui definito irregolare.

"Non lo volete fare vedere"

Luciano Spalletti è stato espulso dall'arbitro per eccesso di proteste e al termine del match ha commentato così ai microfoni di Dazn mostrandosi polemico anche con l'emittente tv: "Sono stato espulso perché ho protestato su quel fallo invertito, fallo fatto su Rrahmani prima del gol di Ferrari. Se lo volete far vedere… Si può vedere? Se no si parla di niente. Gliel’avete chiesta? Non la fate vedere? Fatecela vedere, c’è fallo su Rrahmani qui. Invece fallo per il Sassuolo e ammonizione. Ho protestato su questo fallo qui, perché è questo l’episodio da cui nasce la punizione del 2-2. Lo tira giù, gli mette la gamba davanti e lo tira con il braccio. Ho protestato in modo molto vivace".

Un pareggio che fa male

Il tecnico toscano del Napoli ha poi continuato a parlare di gara "cambiata" dopo quell'episodio a suo dire importante: "Non so se vale sempre il fatto di cercare di non mandare la gente a protestare dall’arbitro. Ai calciatori si dice sempre non andate dall’arbitro e non ci sono mai andati. Spero valga sempre questa cosa, mi sembra che quando succeda agli altri ci vanno molto dall’arbitro."

Non solo il pareggio mal digerito, Spalletti ha dovuto incassare anche gli infortuni di due pezzi da novanta come Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly che sono in dubbio per le prossime partite e il 19 dicembre ci sarà il match contro il Milan a San Siro: "Quanto hanno influito le uscite di Insigne, Fabiàn e Koulibaly? Loro sono calciatori top che possono dare tranquillità alla squadra nella gestione di una partita. Mi spiace per Fabian e anche Koulibaly ha un po' di problemi. Difficile recuperarli. Insigne ha avuto un indurimento al polpaccio".