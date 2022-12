Persone giuste per uscire dai guai e risollevarsi

John Elkann lo aveva preannunciato il ventotto novembre scorso: «Il nuovo consiglio di amministrazione che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico». Così è, Exor che controlla il 63,8 per cento del capitale sociale di Juventus, ha depositato la lista: dimezzato il numero di membri, evitati o cancellati profili legati al mondo calcistico agonistico. Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello sono amministratori indipendenti, con Diego Pistone si affiancano al direttore generale Maurizio Scanavino e a Gianluca Ferrero che sarà ufficialmente nominato presidente nell'assemblea degli azionisti fissata al 18 gennaio. La Juventus organizza la difesa, non quella del campo alla quale dovrà pensare Massimiliano Allegri, il club dispone le personalità giuste nei ruoli giusti, per dialogare con Consob, affrontare con esperti di diritto e commercialisti ogni dettaglio relativo al bilancio e alle strategie di investimento future. Si conclude l'impegno di Maurizio Arrivabene, non si comprende ancora se Francesco Calvo possa ricoprire nuove funzioni, gli altri del management, non soltanto quelli sotto indagine del tribunale, troveranno altre situazioni di lavoro, Allegri e Cherubini porteranno a fine stagione il loro apporto tecnico. Il nuovo quadro manageriale risponde alle esigenze dell'azionista di riferimento ma alcune figure sono vicine allo stesso mondo finanziario di Andrea Agnelli. Le voci di un possibile inserimento di Alessandro Del Piero sono figlie dell'auto candidatura dell'ex capitano, appoggiato soltanto dai tifosi e da una parte dei media, resta aperta la possibilità di un incarico ad un nuovo direttore dell'area sportiva anche se Maurizio Scanavino sembra avere tutti i requisiti per svolgere quel lavoro. La società Juventus aspetta ora di conoscere le decisioni dei giudici, anche quelli sportivi. La squadra proseguirà il suo percorso nell'attesa di recuperare tutti gli effettivi con il caso Pogba, infortunato ma abile e arruolato per i balli in discoteca e le sciate sulla neve. E anche su questo la nuova Juventus dovrà tornare ad essere quella di un tempo, meno amicizie e complicità, più doveri e responsabilità.