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Milan, Amorim chiede due pupilli

Piazza affari: Dybala rinnova con la Roma

Milan, Amorim chiede due pupilli
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Joya infinita. La Roma ha celebrato il primo giorno di scuola della stagione 2026/27, ufficializzando il rinnovo del fantasista Paulo Dybala. L'argentino ha prolungato fino al 2027 con opzione per la stagione successiva e percepirà 2,5 milioni più bonus. Meno della metà rispetto agli 8 guadagnati nell'ultimo anno. Ora i giallorossi blinderanno pure Pellegrini (biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni più bonus a stagione) e Celik (triennale da 2,8 milioni annui): mosse propedeutiche a restare in alto. In entrata poi Gasperini vuole l'esterno mancino Moreira (Strasburgo) e l'ala Garnacho (Chelsea); mentre come vice Malen prende quota il gioiellino del Bruges Tresoldi, classe 2004 che la Germania sta soffiando alla Nazionale italiana ma questa è un'altra storia.

Torniamo al mercato: l'Inter ha dovuto rinunciare a Khalaili che non ha ottenuto l'idoneità dal Coni e ora va alla ricerca di un laterale destro: possono tornare in auge le candidature di Molina (Atlético Madrid) e Dodò (Fiorentina), anche se il fondo proprietario del club preferirebbe un elemento giovane. Come centrale difensivo il preferito resta Chalobah (Chelsea), ma intanto a Inter e Juve è stato proposto lo svincolato Stones (ex Manchester City), protagonista di un bel Mondiale con l'Inghilterra. Restando in casa Juve: continuano le difficoltà per Dibu Martinez (l'Aston Villa non scende sotto i 12 milioni di valutazione) e Kolo Muani (troppi i 50 milioni richiesti dal Psg, a fronte dei 38 offerti).

E così possono farsi strada le opzioni low-cost Vicario (in prestito dal Tottenham) tra i pali e Pellegrino (Parma) in avanti. Il Milan, invece, ha sondato due pupilli di Amorim: il terzino Mazraoui del Manchester United e il mediano Ederson dell'Atalanta, che è vicina a mettere le mani sul gioiellino bosniaco Alajbegovic (Leverkusen).

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